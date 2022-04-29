Запорожская АЭС полностью восстановила работу 29 апреля, 23:25 Цей матеріал також доступний українською Запорожская АЭС работает в штатном режиме (Фото:ЗАЭС/Facebook)

В пятницу, 29 апреля, Запорожская атомная электростанция в захваченном оккупантами Энергодаре полностью восстановила работу до показателей предыдущего уровня.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

«Сейчас АЭС работает на уровне, который вместе с другими АЭС позволяет энергосистеме Украины обеспечивать потребности страны в условиях уменьшения потребления электроэнергии почти вдвое по сравнению с довоенным временем», — сообщили в Кабмине.

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Полноценная работа АЭС была возобновлена после ремонта линий, которые были повреждены во время обстрелов.

С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупанты. Постройки ЗАЭС повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а сотрудники станции оказались в плену.

28 апреля Запорожская АЭС перешла на работу по обеспечению только собственных нужд из-за повреждения высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП).

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