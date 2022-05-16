Оккупанты вырыли окопы вдоль периметра Запорожской АЭС, рабочим запретили мобильные — Энергоатом 16 мая, 02:08 Цей матеріал також доступний українською Поврежденное в результате атаки оккупантов РФ здание Запорожской АЭС в Энергодаре 4 марта 2022 года (Фото:Пресс-сервис для национальной научно-исследовательской энергетики компании энергетической/Handout via REUTERS)

Российские войска во временно оккупированном Энергодаре вырыли окопы вдоль всего периметра Запорожской АЭС, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения. А всем сотрудникам станции запретили приходить на работу с мобильными телефонами.

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Об этом вечером 15 мая сообщила пресс-служба государственного концерна Энергоатом.



Там также отметили, что оккупанты «стыдливо прикрыли» результаты своего обстрела здания учебно-тренировочного центра атомной станции.

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«Впрочем, рашистов в городе стало гораздо меньше, ведь на Донбасс нужно свежее мясо. Американская военная техника уже активно выжигает рашистскую нечисть с планеты Земля, - сообщили в Энергоатоме. — Уверены, что такая судьба скоро догонит засевших в Энергодаре орков и их приспешников. И все будет Украина!»



С 4 марта крупнейшая атомная электростанция в Европе, Запорожская АЭС, после тяжелых боев в Энергодаре была захвачена российскими оккупантами. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.



В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией , привлекая специалистов из РФ.

Российскому генералу, участвовавшему в силовом захвате Запорожской АЭС, Офис генпрокурора уже заочно сообщил о подозрении.

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