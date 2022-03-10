«Лично Шойгу вывел из строя». В России уничтожили свою армию и без помощи украинцев, Путин ищет виновных в военном провале — Яковина 10 марта, 16:35 Цей матеріал також доступний українською Разбитая техника оккупантов в Сумской области (Фото:Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS)

Министр обороны РФ Сергей Шойгу еще до нападения на Украину сделал все для того, чтобы российская армия проиграла в войне, которая началась по приказу диктатора Владимира Путина.

В этом убежден международный обозреватель Иван Яковина. В эфире Радио НВ он проанализировал ничтожное состояние российской техники и низкое «качество» людей, которых отправляют на войну в Украину.

Сейчас Шойгу — идеальная мишень для того, чтобы свалить на него вину за все провалы войны с Украиной. В России в этом убеждены уже практически все. Он и правда во многом виноват — украдено, вывезено, прогуляно, пропито в российской армии практически все то ценное, что там вообще было.

Шойгу распоряжался бюджетом Министерства обороны России (десятки миллиардов долларов), как своей личной свиньей-копилкой. Он реально шиковал!

При этом британская разведка выяснила, что в колесах российских бронетранспортеров годами не проверяли давление. И сейчас для того, чтобы эти БТР нормально ездили по раскисшим украинским полям, надо было немного спустить давление в этих колесах. Начали процесс, но выяснилось, что колеса спускает полностью и накачать их обратно уже невозможно: у тысяч БТР нужно полностью менять колеса. Такой офигенный менеджер Сергей Шойгу.

Армия из-за этого осталась без средств передвижения. Конечно, осталось некоторое количество БТР, но очень много Шойгу сам лично вывел из строя, даже без участия украинской армии.

Теперь для перевозки пехоты российская армия использует КАМАЗы, какие-то микроавтобусы. Видел, что они на Нивах катаются. Все, что под руку попадается, теперь используется для перемещения российских военнослужащих на фронте войны с Украиной.

Создавались и секретные рации, которые называются Эра. На них потратили миллиарды. Шойгу очень нажился. Как оказалось, рации работают только там, где есть система 4G, а сама российская армия разбила эти системы 4G под Харьковом и осталась без секретной связи. Теперь российские солдаты и офицеры звонят друг другу по обычным телефонам.

Танки Армата. Выяснилось, что они даже не заводятся — не работают. На полях сражения в Украине ни одного танка Армата не обнаружено. Потому что эти танки тоже являются фейковыми: они картонные какие-то, сделанные непонятно из чего. В реальности этих танков по сути не существует! Это какие-то опытные образцы. Я не уверен, что они стрелять умеют.

Современные самолеты, Су-34, например. Они падают даже чаще, чем советские штурмовики СУ-24. Оказалось, что при Шойгу самолеты хуже, чем старые советские. А новые самолеты СУ-34 намного дороже, чем старые. Их выпускают в единичных экземплярах — пять-шесть штук и все.

Бензовозов нет у российской армии, нет грузовиков для подвоза снарядов, еды тоже нет. Двигатели у танков старые и не заводятся.

Пока Шойгу [занимался своей жизнью], танки гнили, ржавели: из ста танков, как рассказывают пленные российские солдаты, у них заводятся и едут к цели шесть-семь танков, а остальные ломаются, и их приходится бросать.

Комплексы ПВО Панцирь-С на базе КАМАЗа, думаю, все видели. Их радарные установки вообще не видят Байрактары. Из-за этого наземные войска несут огромные потери, потому что Байрактары спокойненько подлетают, шмаляют по ним и улетают.

При этом Шойгу держит в Министерстве обороны РФ гигантский пиар-отдел на несколько сотен человек и огромный операционный центр, в котором плазменные панели, новейшая импортная техника, какие-то средства связи суперсовременные. Естественно, все куплено на Западе.

О Шойгу постоянно снимают фильмы. Его книги издаются какими-то немыслимыми тиражами. Недавно он выпустил сборник своих рассказов. Короче, делает все, что хочет, кроме армии.

Надо признать, что Украине реально очень сильно повезло, что министром обороны РФ стал вот этот странный любитель пиара, который при этом ни дня не служил в армии.

В России-то думали, что все воруют везде, но на армию уж точно денег не жалеют. Шойгу хорошо было бы быть министром пропаганды. Его пиар-служба всех убедила, что на армию денег не жалеют, что армия развивается очень круто, что получают супер-вооружения, не имеющие аналогов в мире. А эта армия осталась на уровне 1985 года, а, может быть, даже и хуже. Потому что в 1985 году все это армейское барахло хотя бы новым было — заводилось, ездило и так далее. Сейчас же оно старое и просто не работает.

В результате против Шойгу сейчас очень активно [работают] его оппоненты. Они, например, говорят Путину, что либо сейчас надо избавляться от министра обороны, либо вся вина за украинское фиаско ляжет на самого Путина. А для Путина это страшно неприятно.

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев недавно сообщал, что Путин наорал на Шойгу, когда выяснилось, что по Винницком аэропорту пальнули какими-то супер-секретными и дорогущими ракетами. Этот аэропорт не использовался, а потому непонятно, зачем его разбили без всякой военной цели. Говорят, что Путин на Шойгу очень ругался из-за этого, был недоволен.

Но надо не забывать, что Шойгу — хитрый жук, стреляный воробей, и я уверен, что просто его оппонентам «сковырнуть» не получится. Сейчас Шойгу сам начнет подковерную войну против своих оппонентов.

Сейчас в Кремле плюс-минус все понимают, что скоро это все рухнет, но кто останется у корыта, кто кого сожрет? Сейчас за это идет борьба. И это хорошо, поскольку в России народная революция невозможна, только дворцовый переворот имеет там хоть какие-то шансы на успех. И когда начинается серьезный раскол в элите, шансы дворцового переворота резко возрастают.

Шойгу пока все-таки надеется переломить ход войны. В России началась тайная мобилизация — набирают молодых людей, которых массово начали отчислять из вузов. Призывают резервистов в Крыму, на Кубани и в Ставропольском крае. От них требуют явиться в военкоматы. Потихоньку набирают новый, второй эшелон нападающих. «Качество» этих людей, которых наберут из вузов и резерва, будет еще хуже, чем вот эти голодранцы, которые сейчас попадают в плен украинской армии. Издание Медуза написало о том, как обычных срочников сейчас насильно записывают в контрактники и отправляют гореть в танках куда-то под Харьков.

Проблема российской армии в том, что резервов у нее не осталось, воевать некем. Вторая серьезная проблема — это полное отсутствие воли и какого-то боевого духа. Солдатам и офицерам нафиг не нужно завоевание Украины. Они при первой же возможности все сдаются в плен.

Украина в этой ситуации себя разумно ведет: объявили о программе поощрения российских пилотов. Каждый пилот российского самолета, который угонит свой самолет и отвезет его в Украину, получит тут же миллион долларов и гражданство в любой из западных стран на свой выбор. За вертолет российским пилотам предлагают 500 тысяч долларов и гражданство в любой из западных стран на выбор. Мне кажется, это нормальная система мотивации российских пилотов для того, чтобы они прекратили бомбить города и убивать мирных людей, а занялись бы собой, своей жизнью. С миллионом долларов где-нибудь в Швейцарии можно неплохо жить остаток жизни и без всякой необходимости убивать.

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А с теми, кто сдаваться не хочет, будет другое. Началась охота на руководителей российских частей и соединений. Например, убили командира 33-го мотострелкового полка вооруженных сил РФ подполковника Юрия Агаркова. Убили Виталия Герасимова — начальника штаба 41-й армии, которая сейчас атакует Харьков. До этого рядом с Мариуполем убили еще одного генерала, командира 7-ой дивизии ВДВ Андрея Суховецкового. И подполковников уже десяток настреляли. Думаю, что подобного рода операции очень сильно мешают управлению российской армией и серьезно подрывают ее боевой дух. Потому что армия и так проигрывает войну, а когда еще и генералы, полковники один за другим погибают на поле боя… Без захвата городов операцию российскую по смене власти произвести не получится. А города нужны не абы какие — Харьков, Одесса, Днепр, Киев. Эти четыре города прочно остаются в руках украинской армии, захватить их не получается и не получится.

Поэтому отставка или какие-то неприятности у Шойгу в ближайшее время неминуемы. Или у кого-то из российского генштаба. Путину придется проводить очень серьезные чистки, чтобы свалить ответственность и вину за тотальный провал своей армии в Украине на кого-то другого. Тем более, что похоронки уже начали приходить в российские регионы, люди знают, что тысячи людей погибают. Сарафанное радио работает очень хорошо и скрывать потери становится уже практически невозможно. Все это Путину популярности не добавляет и ставит перед ним очень серьезные вопросы, очень неприятный выбор. Будем надеяться, что выборы и вопросы перед Путиным будут становиться все более неприятные. Мы будем все вместе для этого делать все возможное.

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