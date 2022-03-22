«Страшнее, чем в Чечне»: оккупанты жалуются, что подвергаются ударам своей же авиации — аудиоперехват
Российский военный также сообщил, что его подразделение находится в окружении (Фото:orenburg.media)
Российские военные проводят параллели между вторжением в Украину и войной в Чечне, отмечая, что последняя была не такой страшной.
Такие откровения были записаны благодаря аудиоперехватам их телефонных разговоров с родными и близкими.
«Обморожение ног у 50% личного состава. Двухсотых не могли отправить, дней пять катались. На нас свой самолет авиабомбы скинул. С добрым утром было. Дурдом… Мы в круговой обороне. По нам со всех сторон хе*ачат», — пожаловался один из оккупантов.
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