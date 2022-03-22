«Страшнее, чем в Чечне»: оккупанты жалуются, что подвергаются ударам своей же авиации — аудиоперехват 22 марта, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Российский военный также сообщил, что его подразделение находится в окружении (Фото:orenburg.media)

Российские военные проводят параллели между вторжением в Украину и войной в Чечне, отмечая, что последняя была не такой страшной.

Такие откровения были записаны благодаря аудиоперехватам их телефонных разговоров с родными и близкими.

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«Обморожение ног у 50% личного состава. Двухсотых не могли отправить, дней пять катались. На нас свой самолет авиабомбы скинул. С добрым утром было. Дурдом… Мы в круговой обороне. По нам со всех сторон хе*ачат», — пожаловался один из оккупантов.

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Російським окупантам під Миколаєвом страшніше, ніж у Чечні



Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, зазнає поразки і перебуває в облозі.



Про це свідчать розмови рашистів, перехоплені СБУ. pic.twitter.com/m3AlGkOR4L — СБ України (@ServiceSsu) March 22, 2022

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