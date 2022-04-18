Атаки РФ в Луганской области: оккупанты обстреляли здание полиции в Лисичанске и спорткомплекс Олимп, есть пострадавшие — глава ОВА 18 апреля, 08:37 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают интенсивные обстрелы населенных пунктов Луганской области.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, вечером 17 апреля в Лисичанске противник обстрелял из артиллерии здание патрульной полиции.

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Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы.

Россияне также ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной, начался пожар, площадь возгорания составляет 2400 кв. м. По словам Гайдая, на территории спорткомплекса до начала полномасштабного вторжения РФ тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Глава ОВА добавил, что из-за артиллерийских обстрелов города загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки и лесная подстилка.

17 апреля российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждает, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

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