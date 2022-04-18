Атаки РФ в Луганской области: оккупанты обстреляли здание полиции в Лисичанске и спорткомплекс Олимп, есть пострадавшие — глава ОВА

18 апреля, 08:37
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты продолжают уничтожать города в Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Поддержи НВ

Российские оккупанты продолжают интенсивные обстрелы населенных пунктов Луганской области.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, вечером 17 апреля в Лисичанске противник обстрелял из артиллерии здание патрульной полиции.

Видео дня

Шесть сотрудников с акубаротравмами госпитализированы.

Россияне также ударили по спорткомплексу Олимп в Кременной, начался пожар, площадь возгорания составляет 2400 кв. м. По словам Гайдая, на территории спорткомплекса до начала полномасштабного вторжения РФ тренировались представители олимпийской сборной Украины.

Читайте также:
Оккупанты завершают создание наступательной группировки на востоке Украины и пытаются захватить Мариуполь — Генштаб

Глава ОВА добавил, что из-за артиллерийских обстрелов города загорелись семь жилых домов, хозяйственные постройки и лесная подстилка.

17 апреля российские оккупанты обстреляли новые районы Северодонецка. В результате попадания снарядов загорелись четыре многоэтажки.

Читайте также:
Власти Луганской области предупредили, что следующая неделя может быть последней для эвакуации

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предупреждает, что РФ накапливает силы для эскалации боевых действий на востоке Украины, однако им не удается начать наступление, потому что ВСУ дают мощный отпор.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область Лисичанск Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X