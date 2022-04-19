«Обострение началось». Украинские военные отбили наступление оккупантов в Рубежном и Попасной, у врага десятки погибших — Гайдай 19 апреля, 09:23 Цей матеріал також доступний українською В Луганской области почти не осталось уцелевших зданий (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Украинские военные держат линию обороны в Луганской области, они отбили наступление российских оккупантов в Рубежном и Попасной.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

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«Обострение уже началось, тяжелая ситуация. Но наши защитники держат линию обороны, отразив наступление в Рубежном, Попасной. Там потери десятками погибших у врага», — отметил он.

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Гайдай добавил, что количество атак на регион существенно увеличилось, но противник не добился никаких успехов.

«Ночью было существенно увеличено количество атак, обстрелов и авиаудары наносились, но никаких успехов враг не имел вообще», — резюмировал глава ОВА.

18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.

Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.





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