«Обострение началось». Украинские военные отбили наступление оккупантов в Рубежном и Попасной, у врага десятки погибших — Гайдай
В Луганской области почти не осталось уцелевших зданий (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)
Украинские военные держат линию обороны в Луганской области, они отбили наступление российских оккупантов в Рубежном и Попасной.
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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
«Обострение уже началось, тяжелая ситуация. Но наши защитники держат линию обороны, отразив наступление в Рубежном, Попасной. Там потери десятками погибших у врага», — отметил он.
Гайдай добавил, что количество атак на регион существенно увеличилось, но противник не добился никаких успехов.
«Ночью было существенно увеличено количество атак, обстрелов и авиаудары наносились, но никаких успехов враг не имел вообще», — резюмировал глава ОВА.
18 апреля президент Украины Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что российские оккупанты начали битву за Донбасс и сконцентрировали значительную часть своей армии для наступления на востоке Украины.
Перед этим в Генштабе ВСУ сообщали, что украинские военные фиксируют признаки начала наступательной операции россиян в Восточной операционной зоне.
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