«Бои продолжаются». В районе Балаклеи ВСУ уничтожили самолет оккупантов — Синегубов

18 апреля, 22:33
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Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Командування Повітряних сил/Telegram)

Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Командування Повітряних сил/Telegram)

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ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области сбили самолет оккупантов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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«ВСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении», — сообщил он в Telegram.

Синегубов подчеркнул, что бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях он может рассказывать.

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«Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, эвакуируем население из Лозовой и Барвенкового. Уже выехали 54 тысячи человек», — сказал Синегубов.

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Ранее пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что количество самолетовылетов российской авиации увеличилось в более чем 1,5 раза.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 167 самолетов и 147 вертолетов, а также значительное количество техники.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Харьковская область Самолеты Война в Украине Балаклея Олег Синегубов

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