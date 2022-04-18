«Бои продолжаются». В районе Балаклеи ВСУ уничтожили самолет оккупантов — Синегубов 18 апреля, 22:33 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника оккупантов (Фото:Командування Повітряних сил/Telegram)

ВСУ в районе Балаклеи Харьковской области сбили самолет оккупантов, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«ВСУ одерживают немало побед, в том числе и на Изюмском направлении», — сообщил он в Telegram.

Синегубов подчеркнул, что бои продолжаются, поэтому пока не обо всех событиях он может рассказывать.

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«Но, например, сегодня в районе Балаклеи Вооруженные Силы Украины сбили вражеский самолет. Бои продолжаются, эвакуируем население из Лозовой и Барвенкового. Уже выехали 54 тысячи человек», — сказал Синегубов.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Украины Александр Мотузянык заявил, что количество самолетовылетов российской авиации увеличилось в более чем 1,5 раза.

По данным Генштаба, с начала вторжения оккупанты потеряли 167 самолетов и 147 вертолетов, а также значительное количество техники.

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