Россия может использовать четыре подлодки для запуска крылатых ракет по Украине — The Times

23 апреля, 02:44
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Российская подлодка класса Кило в проливе Дарданеллы, 12 февраля 2022 года (Фото:скриншот видео / REUTERS)

Российская подлодка класса Кило в проливе Дарданеллы, 12 февраля 2022 года (Фото:скриншот видео / REUTERS)

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Россия может использовать подводные лодки в Черном море для запуска крылатых ракет по территории Украины, сообщает The Times.

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Издание отмечает, что запуски ракет с глубины до 50 метров трудно обнаружить даже с помощью спутников. По мнению экспертов, подлодки класса Кило регулярно пополняют запас ракет большой дальности и боеголовок в портах и снова уходят под воду. Так, расследователь Бенджамин Питтет опубликовал фото со спутника от 15 апреля, на котором, предположительно, зафиксировано, как в порту оккупированного Россией Севастополя на российскую подлодку загружают ракеты Калибр.

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По словам аналитика Х.И. Саттона, в Черном море находятся по меньшей мере четыре российских подлодки класса Кило, которые могут запускать ракеты Калибр с дальностью стрельбы до 2500 километров.

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Ранее спикер Министерства обороны Александр Мотузяник заявил, что в Черном море сейчас находятся два носителя ракет Калибр. Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.

13 апреля Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

16 апреля минобороны РФ опубликовало видео со встречи главнокомандующего ВМФ с «моряками крейсера», которых якобы удалось эвакуировать. Часть ролика вышла без звука. Издание The Insider насчитало на видео около 100 моряков. При этом численность экипажа — от 410 до 680 человек.

В то же время о вероятной гибели своих сыновей-срочников, которые находились на крейсере, начали сообщать родители. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что из экипажа крейсера могли спастись всего 58 человек. В России признали гибель только одного члена экипажа, еще 27 якобы «пропали без вести».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Черное море Субмарина Подлодка Война России против Украины Калибр

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