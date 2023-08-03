Скоро ли деоккупация? Оккупанты осознали, что не смогут защищать Крым — Чубаров 3 августа, 13:30 Взрывы на складе боеприпасов россиян в Кировском районе оккупированного Крыма, 19 июля 2023 года (Фото:REUTERS)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью Radio NV заявил, что российские оккупанты уже осознали, что не смогут защищать Крым.

Комментируя ряд взрывов, произошедших на российских военных объектах в Крыму в июле и августе Чубаров заявил в эфире Radio NV, что оккупанты, которых до этого уверяли, что никто не сможет посягнуть на оккупированный полуостров, «осознали, что не смогут защищать Крым».

Видео дня

«В Крыму все осознают, что освобождение неотвратимо, это абсолютная правда. И каждый, учитывая то, какие у него были ожидания или как он вел себя, уже пытается выстроить свое поведение», — сказал глава Меджлиса.



По его словам, сотни тысяч жителей Крыма, которые остались верными Украине, ожидают его освобождения и хотят, чтобы оно наступило как можно быстрее.

В то же время, более миллиона людей, которые приехали в Крым после его оккупации, считая, что это теперь их земля, осознают, что их планы жизни на полуострове рушатся на глазах.

«Мы пытаемся и таким людям отсюда объяснять: лучше всего, если они уедут из Крыма, не дожидаясь возвращения туда Вооруженных сил Украины и украинских властей, восстановления суверенитета. Это было бы лучшим вариантом», — отметил Чубаров.

29 июля британский таблоид Sunday Express со ссылкой на анонимные источники сообщил, что более 2 тысяч украинских военных прибыли в Дартмур в Англии, чтобы принять участие в специальных учениях и освободить после этого оккупированный Крым до Рождества.

По информации источников, эти военные сформируют «наконечник копья» во время вторжения в Крым, тогда как две другие силы, которые издание не называет, будут осуществлять параллельные атаки.

29 июля руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

