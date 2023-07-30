«Система дает сбой и должна развалиться». После взрывов в Крыму оккупанты ищут предателей среди своих — интервью NV 30 июля, 16:54 NV Премиум ВСУ подтвердили, что атаковали Чонгарский мост (Фото:Слово и дело)

Заместитель постоянного представителя президента в Крыму Денис Чистиков рассказал в интервью Radio NV, какие последствия атаки на Чонгарский мост и как усиливается поддержка ВСУ на оккупированном Россией полуострове.

— Что известно о последствиях атаки на Чонгарский мост?

— Следует отметить, что в настоящее время информация, к сожалению, ограничена. Оккупанты сразу зачистили все паблики. Была информация от местных жителей, что они слышали взрывы по территории временно оккупированного Крыма. Но конкретной информации нет. И местные паблики, где начиналось обсуждение, сразу зачищались. А те, кто пытались выяснить, [что произошло], их сразу удаляли.

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Вместе с тем следует учесть другое. Эта ранняя реакция оккупантов указывает на другое: что возникла определенная волна недовольства и страха среди жителей Крыма после взрывов на Чонгарском мосту [29 июля]. Там были взрывы и на автомобильном мосту, и на железнодорожном. И информация появилась с самого утра, но коммуницировать оккупационные власти начали только после обеда. То есть фактически ситуация повторилась, как и первый раз, когда взрывы были на Керченском мосту. То есть это указывает на то, что [29 июля] были реальные повреждения моста, но оккупационные власти не знали, как это коммуницировать.

Только гауляйтер Херсонщины Сальдо заявил, что повреждена контактная линия электропередач, которая есть на железнодорожной части. Но фотографий конкретных они не демонстрируют, чтобы успокоить [население], что указывает на то, что были проблемы и существуют.

И ВСУ подтвердили, что поврежден именно Чонгарский мост. Оккупационная администрация заявила о том, что снова наводит понтон возле Чонгарского моста, а автомобильный транспорт пускался в реверсном режиме. И постоянно его останавливали, существовали какие-то проблемы.

— Они перенаправляли очень многих через Армянск, говорили о многокилометровых пробках. Это какие последствия могло иметь?