Украинские войска «скоро» войдут в Крым — Буданов

29 июля, 01:14
Поделиться:
Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.

Отмечается, что отвечая на вопрос о возможном входе украинских войск в Крым, глава украинской военной разведки утвердил, что это произойдет «скоро».

Видео дня

В то же время руководитель ГУР не назвал конкретной даты деоккупации полуострова, но подтвердил, что это произойдет вскоре.

Читайте также:
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Разведка Аннексия Крыма Война в Украине Украинская разведка Кирилл Буданов Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X