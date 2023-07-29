Украинские войска «скоро» войдут в Крым — Буданов 29 июля, 01:14 Кирилл Буданов Разведка 25 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

Об этом он заявил в комментарии ТСН.



Отмечается, что отвечая на вопрос о возможном входе украинских войск в Крым, глава украинской военной разведки утвердил, что это произойдет «скоро».

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В то же время руководитель ГУР не назвал конкретной даты деоккупации полуострова, но подтвердил, что это произойдет вскоре.