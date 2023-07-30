Великобритания тренирует украинских спецназовцев, чтобы помочь вернуть Крым к Рождеству 30 июля, 16:53 Крым (Фото:Ирина Кушникова / Pixabay)

Британские военные тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы помочь Украине освободить временно оккупированный Крым до Рождества, сообщил британский таблоид Sunday Express со ссылкой на анонимные источники в субботу, 29 июля.

Издание отмечает, что более 2 тысяч украинских военных прибыли в Дартмур в Англии, чтобы принять участие в специальных учениях.

По информации анонимных источников, военные сформируют «наконечник копья» во время вторжения в Крым, в то время как две другие силы, которые издание не называет, будут осуществлять параллельные атаки.

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Операция будет включать удары с воздуха, суши и моря. Также украинские спецназовцы используют технику для подрыва и паралича российских войск. В других местах бронетанковые подразделения будут обеспечивать прорыв обороны.

Эти операции будут осуществляться с помощью новых запасов ракет дальнего радиуса действия, которые будут поставляться из Великобритании, США и Германии.

Учения проходят в боевом лагере, расположенном в Окегемптоне, что в графстве Девон. Это место является закрытым для всех других военных подразделений и общественности.

В субботу вечером высокопоставленный представитель британского военного ведомства подчеркнул, что основной акцент ставится на применении гибкой тактики НАТО с целью помочь украинским военным «сформировать боевое пространство» перед тем, как нанести удар по врагу.

«Операция по его отвоеванию будет операцией по развертыванию многочисленных атак на российские войска. Мы можем научить их нашей тактике и показать, как пользоваться техникой, но успех будет зависеть от способности украинцев быстро адаптироваться и преодолевать трудности», — сообщил источник.

29 июля руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские войска скоро войдут на оккупированный полуостров Крым.

