Российские оккупанты совершали сексуальное насилие над женщинами и мужчинами, детьми и пожилыми — Венедиктова

5 апреля, 22:27
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Буча Киевской области, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Буча Киевской области, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о расследовании военных преступлений российских оккупантов в Украине, в частности, сексуального насилия.

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«Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Мы постоянно получаем оперативную информацию о фактах такого надругательства, об этом кричат соцсети. Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем», — написала Венедиктова в Facebook.

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По словам генпрокурора, сейчас в Украине разрабатывают алгоритм, как помочь людям, которые пережили насилие, физически, морально и юридически. Венедиктова также подчеркнула, что необходимо проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

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https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/362750772529264

Во время брифинга в Буче 5 апреля Венедиктова заявила, что сейчас в Украине расследуют почти 5 тысяч военных преступлений России.

https://twitter.com/MVS_UA/status/1511417607856996354

В Офисе генпрокурора сообщали, что доказательства военных преступлений россиян в Украине собирают на сайте warcrimes.gov.ua.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Насилие Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора сексуальное насилие Война России против Украины

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