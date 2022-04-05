Российские оккупанты совершали сексуальное насилие над женщинами и мужчинами, детьми и пожилыми — Венедиктова 5 апреля, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Буча Киевской области, разрушенная войсками РФ (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала о расследовании военных преступлений российских оккупантов в Украине, в частности, сексуального насилия.

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«Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей. Мы постоянно получаем оперативную информацию о фактах такого надругательства, об этом кричат соцсети. Но об этом молчат жертвы. Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем», — написала Венедиктова в Facebook.



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По словам генпрокурора, сейчас в Украине разрабатывают алгоритм, как помочь людям, которые пережили насилие, физически, морально и юридически. Венедиктова также подчеркнула, что необходимо проводить экспертизу всех убитых женщин на предмет возможных изнасилований.

Во время брифинга в Буче 5 апреля Венедиктова заявила, что сейчас в Украине расследуют почти 5 тысяч военных преступлений России.



В Офисе генпрокурора сообщали, что доказательства военных преступлений россиян в Украине собирают на сайте warcrimes.gov.ua.

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