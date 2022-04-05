Оккупанты пытали пленных женщин-военных, освобожденных во время обмена — Денисова 5 апреля, 20:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские женщины-военнослужащие, освобожденные из российского плена (Фото:Людмила Денісова / Facebook)

Украинские женщины-военнослужащие, которых 1 апреля освободили из российского плена, пережили пытки и угрозы в СИЗО Брянска. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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Денисова рассказала, что женщин-военнослужащих вывезли на территорию Беларуси, а оттуда — в СИЗО Брянска. Там их раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно допрашивали, пытаясь морально сломить. Некоторых из них заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов и требовали перейти на русский язык.



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Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что действия россии нарушают статью 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, которые должны быть защищены от актов насилия, запугивания, оскорблений и любопытства публики.



Денисова призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного вторжения России в Украину и экспертную миссию стран — членов ОБСЕ учесть нарушения прав военнопленных украинцев.

1 апреля между Украиной и Россией состоялся новый обмен пленными. Были освобождены 86 украинских военных, среди которых 15 женщин.

Первый полноценный обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 24 марта. Десять военнослужащих ВСУ обменяли на такое же количество захваченных в плен российских оккупантов. Также 11 гражданских российских моряков, спасенных Украиной с затопленного возле Одессы судна, обменяли на 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна Сапфир, захваченных оккупантами при попытке забрать украинских военных с острова Змеиный.

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