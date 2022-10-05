Более 600 представителей руководства РФ получили подозрения в преступлении агрессии — Костин 5 октября, 17:43 Андрей Костин и министр юстиции Франции Эрик Дюпоне-Моретти (Фото:Andriy Kostin / Twitter)

Генеральный прокурор Андрей Костин заявил, что 626 представителей высшего политического и военного руководства страны-агрессора России получили подозрения в преступлении агрессии.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, во время встречи с министром юстиции Франции Эриком Дюпоне-Моретти в среду, 5 октября, Костин рассказал, что 176 российским военным сообщили о подозрении в совершении военных преступлений. В суд направили обвинительные акты в отношении 44 оккупантов. Десять военных оккупационной армии получили приговоры в украинских судах.



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«Нам нужна международная поддержка по вопросу поиска механизма наказания за преступление агрессии. МУС [Международный уголовный суд] не может принять это дело, поэтому создание Спецтрибунала — это доказательство на международном уровне, что любой факт агрессии в современном мире будет наказан. И не только на поле боя, но и на юридическом», — з сказал генпрокурор.

23 мая Соломенский районный суд Киева приговорил к пожизненному заключению российского военного Вадима Шишимарина за убийство мирного жителя в Сумской области. Приговор поставил точку в первом для Украины судебном процессе, фигурантом которого является военнослужащий армии РФ, а предметом рассмотрения — зверства и военные преступления оккупантов на украинской земле. 29 июля апелляционный суд заменил ему пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Украина призывает создать специальный трибунал для привлечения высшего руководства России к ответственности за преступление агрессии против Украины.