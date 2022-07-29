С пожизненного на 15 лет тюрьмы. Суд изменил приговор военному РФ Шишимарину, который убил жителя Сумской области

29 июля, 12:20
Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Вадим Шишимарин (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Коллегия судей Киевского аппеляционного суда изменила приговор российскому военному Вадиму Шишимарину и заменила пожизненное заключение на 15 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание Ґрати в Telegram.

23 мая Печерский районный суд Киева признал российского военнослужащего, сержанта Вадима Шишимарина виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области и приговорил его к пожизненному заключению.

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По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя поселка Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

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Приговор Шишимарину стал первым с начала масштабного вторжения в Украину.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Сумская область Пожизненное заключение Война России против Украины Вадим Шишимарин

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