Венедиктова о суде над российским военным Шишимариным: Завтра будет интересное заседание

18 мая, 21:27
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21-летний Вадим Шишимарин подозревается в убийстве мирного жителя в Сумской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

21-летний Вадим Шишимарин подозревается в убийстве мирного жителя в Сумской области (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала судебный процесс над российским военным Вадимом Шишимариным, подозреваемым в убийстве мирного жителя.

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В эфире всеукраинского марафона генпрокурор отметила, что в среду, 18 мая, в суде было столько журналистов, что они не смогли разместиться в зале. Заседание продолжится в четверг, на нем будут представлены доказательства, показания свидетелей и результаты следственных экспериментов.

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«Будет интересное заседание», — сказала Венедиктова.

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Она подчеркнула, что для Украины важно, чтобы судебный процесс был открытым и объективным и показал, что украинские правоохранители профессионально и объективно собирают доказательства. Генпрокурор также сказала, что Шишимарину грозит пожизненное заключение:

«Вы видите в суде такого молоденького мальчика. Мы же думаем, что орки — это какие-то огромные, накачанные, страшные люди. А вы видите мальчика, который хладнокровно убил пожилого человека… За это санкция — пожизненное».

Венедиктова добавила, что 19 мая в Полтавской области тоже начнется суд над двумя российскими градонаводчиками, которые стреляли по гражданской инфраструктуре в Харьковской области.

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Во время судебного заседания 18 мая Вадим Шишимарин признал вину в убийстве мирного жителя в Сумской области. Это первый процесс над российским военным за преступления на территории Украины.

По данным следствия, 28 февраля 21-летний оккупант убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед. Мужчина скончался на месте, в нескольких десятках метров от своего дома.

Им по 20 лет, но эти "дети" убивали и насиловали в Украине – Ирина Венедиктова, генпрокурор

https://www.youtube.com/embed/lYdqS2c0k6A
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Суд Война России против Украины Вадим Шишимарин

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