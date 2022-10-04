В Раде готовят обращение о создании спецтрибунала по военным преступлениям РФ 4 октября, 23:53 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool)

В Верховной Раде подготовили законопроект обращения о создании спецтрибунала по военным преступлениям России. Спецтрибунал должен создать механизм, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство РФ.

Проект закона опубликовали на сайте парламента.



Законопроект № 8094 содержит призыв к ООН, парламентам и правительствам ее членов, Европейскому союзу, Совету Европы о создании специального международного трибунала по преступлениям агрессии против Украины.

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«Создание спецтрибунала необходимо, поскольку пока нет совершенного механизма, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступлений агрессии против Украины. Создание специального трибунала закрывает этот пробел», — говорится в пояснительной записке.