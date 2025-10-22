Украинские военные отдыхают на своей позиции на линии фронта неподалеку от Покровска, 15 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov)

Заместитель командира бригады Любарт по работе с личным составом подполковник Андрей Дьяченко с позывным Хорват рассказал в интервью Radio NV, что из-за увеличения дальности российских дронов украинские пехотинцы вынуждены идти несколько дней только для того, чтобы добраться до позиций.

«Если, скажем, еще год-полтора назад бронетехника могла подвезти пехоту к точке, к линии, где она могла занимать свои позиции, километра за два-три, то есть пехотинцу нужно было пройти такое расстояние, соответственно, сейчас никого не удивляет плечо подхода к позиции — это 10−12 километров и иногда даже больше. То есть пехота должна идти несколько дней только для того, чтобы зайти на позиции», — заявил Дьяченко в эфире Radio NV.

Он добавил, что пехота из-за дронов оккупантов работает преимущественно ночью, а вывоз раненого бойца с поля боя сейчас — это «спецоперация на грани фантастики».

«Пехоту, которая находится на передовых позициях, ее очень опасно менять, она там сидит очень долго. Уже никого не удивляют сроки 30−40 дней на позиции, это считается чем-то стандартным. И оттягиваются тыловые базы, они вытягиваются в тыл, вытягиваются на десятки километров, что, соответственно, и усложняет логистику, и увеличивает затраты, и время», — сообщил заместитель командира бригады Любарт.

Дьяченко подытожил, что война в 2025 году стала тяжелее и жесточе, отметив при этом, что россияне сталкиваются с теми же проблемами.

14 октября главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что украинские ударные дроны расширили килл-зону на фронте и теперь она составляет 10 км.

В июле вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что поражения на глубине 40+ км становятся новой нормой для FPV-дронов на оптоволокне.