Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что использование ударных дронов существенно расширило так называемую «килл-зону» на фронте, которая теперь охватывает до 10 километров.

«На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а „килл-зона“ достигает уже 10 километров», — написал Сырский в соцсетях.

Он отметил, что в условиях современной войны именно дроны определяют ситуацию на поле боя, а потому особое значение приобретают возможности военной логистики и медицины для оперативной эвакуации раненых. По словам Сырского, главной задачей остается сохранение жизни и здоровья украинских пехотинцев.

Реклама

Главнокомандующий сообщил, что провел очередное ежемесячное совещание, посвященное медицинскому обеспечению военных.

Во время встречи он заслушал доклад об использовании инновационных решений медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны. В частности, речь шла о системе дистанционных консультаций, когда врачи тыловых госпиталей оказывают медицинскую помощь военным непосредственно в районах боевых действий с помощью портативных комплексов FMC.

«Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации с передачей данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии в случае большого расстояния от линии соприкосновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты», — написал Сырский.

Он сообщил, что первая партия нового медицинского оборудования уже поступила в воинские части, и его использование дало положительные результаты.

По словам Сырского, полученный опыт необходимо распространять в войсках, в частности по использованию информационно-коммуникационных технологий, эвакуации раненых с поля боя с помощью роботизированных наземных комплексов и внедрения других технологических и организационных решений.

26 сентября Александр Сырский отметил, что на Добропольском направлении Силы обороны освободили 168 кв. км и зачистили от диверсионных групп — около 182 кв. км.

8 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала Добропольской операции россияне имеют уже более 12 тыс. потерь, из них более 7200 — безвозвратные.