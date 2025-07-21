Федоров: Украина вдвое увеличила дальность поражения дронов на оптоволокне

Всего три месяца назад проходили тестирования дронов на оптоволокне с дальностью, которая не превышала 20 км (Фото: FEDOROV / Telegram)

За три месяца Украине удалось вдвое увеличить максимальное расстояние поражения дронов на оптоволокне — теперь оно превышает 40 км. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, подчеркивая развитие отечественных оптоволоконных беспилотников.

«Три месяца назад мы тестировали дроны на оптоволокне с дальностью до 20 км. Сегодня это уже решения, способные поражать вражеские цели на расстоянии более чем 40 км. Это результат системной работы: обратная связь от военных, уникальные технологические решения от разработчиков, координация и поддержка от Brave1», — написал министр.

Оптоволоконные FPV-дроны эффективны даже в сложных условиях, где обычные дроны теряют связь, отметил чиновник. По его словам, благодаря кабелю, по которому передается сигнал, дроны не подвергаются глушению или перехвату. Это обеспечивает надежное управление, качественную картинку и точные удары по целям.

«Поражение на глубине 40+ км становятся новой нормой для дронов на оптоволокне. Развиваем технологию, которая прицельно и безошибочно уничтожает врага», — заявил Федоров.

22 июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что сейчас количество FPV-дронов с украинской стороны превышает количество таких дронов со стороны российских оккупантов.

По словам главнокомандующего, РФ достигла определенных результатов, в частности в изготовлении дронов с оптоволоконным управлением, которые сложнее выводить из строя.

«Здесь у них, к сожалению, есть преимущество и в количестве, и в дальности их применения. Есть уже примеры, когда дроны на оптоволокне летают на расстояние до 40 километров. Мы в этом процессе пока догоняем», — сказал главком.