«Будьте бдительны, особенно ночью». Командующий СБС предупредил об опасности дронов-«ждунов» РФ в 40 км от фронта

Командующий СБС Роберт «Мадьяр» Бровди призвал мирных жителей сохранять максимальную бдительность — из-за угрозы дронов из РФ на глубине 20−40 км от ЛБЗ (Фото: Скриншот из видео /facebook.com/Brovdi.Art)

FPV-дроны российских оккупантов часто находятся в засадах на глубине 20−40 км от линии боевого соприкосновения и несут смертельную угрозу для мирных жителей.

С таким предупреждением к украинцам 9 октября обратися командующий Сил беспилотных систем Роберт «Мадьяр» Бровди.

«Встретить такой подарок в 10−15 километрах от ЛБЗ — ежедневное явление. А вот на глубине 20−40 км, а еще и учитывая продолжительность осенне-зимних ночей и беспечность со скоростью передвижения гражданского населения транспортом в прифронтовой полосе, — будет стоить жизни», — написал он.

Реклама

Командующий СБС призвал мирных жителей сохранять максимальную бдительность.

«Будьте бдительны, особенно ночью и в тумане. (…) Путепроводы возле полос и не только. Мы работаем всеми подручными средствами, в зависимости от обстоятельств: сбросом, дроном ФПВ или стрелковым оружием», — подытожил он.

Ранее, 11 сентября, издание Defense Express сообщило, что российские оккупанты на постоянной основе начали устанавливать mesh-модемы, антенны и камеры на шахеды, атакующие Украину.

Как сообщил источник издания, на одном из сбитых шахедов был обнаружен полный комплект этих устройств. При этом на БпЛА стоял китайский модем Mesh Network XK-F358 от Xingkai Tech.

«Камера на этом шахеде была закреплена на носу, обеспечивая обзор исключительно вперед. Вероятно, ее используют для контроля полета дрона и его донаведения на цель в случае необходимости. В то же время ключевым вопросом остается организация передачи данных. Defense Express предполагает, что РФ благодаря агентурной сети установила ретрансляторы на земле», — подытожило издание.