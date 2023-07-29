Силы обороны имеют продвижение возле Бахмута и на юге — Маляр
Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Силы обороны имеют продвижение на южном фланге вокруг Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram.
«Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг — продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства», — говорится в заметке
По словам Маляр, в самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, развернул систему наблюдения.
Комментируя ситуацию на юге, заместитель министра отметила, что в субботу Силы обороны «постепенно, но уверенно» продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.
«По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали — тогда, когда позволит безопасность операций», — отметила она.
Маляр также рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. В субботу совершил несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.
На Авдеевском направлении продолжаются бои. Враг безуспешно пытается наступать, но украинские защитники «не оставляют ему ни единого шанса».
На Марьинском направлении враг увеличил штурмовые действия с применением техники, но безуспешно.
«Наши защитники отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал», — добавила Маляр.
Заместитель министра обороны Анна Маляр в четверг, 27 июля, сообщила, что к югу от Бахмута украинские силы постепенно движутся вперед.
Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.
С начала контрнаступления Силы обороны освободили более 192 кв.км на юге Украины и около 35 кв.км — на востоке.