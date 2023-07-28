Главный удар ВСУ. Какой будет решающая стадия 28 июля, 20:13 NV Премиум

Есть подтвержденные успехи, подтвержденное продвижение украинской армии, как минимум, на трех направлениях фронта

Главное событие последних суток это, пожалуй, решающая стадия наступления ВСУ, вот-вот начавшаяся, если верить газете The New York Times, которая выпустила соответствующую статью. Снова-таки, как сообщает эта газета со ссылкой на свои источники, ВСУ подготовили к этому наступлению примерно 60 тыс. солдат и офицеров. Многие из них обучались в странах НАТО ведению боевых действий, у многих подразделений на вооружении стоит западная техника, и в общем, они считаются лучшими массовыми силами, которыми располагает Украина на данный момент.

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Мы не можем на сто процентов быть уверены в том, что они сообщают достоверную информацию по той причине, что, скорее всего, и украинские, и западные источники не будут давать точную информацию, например, по количеству подготовленных военнослужащих и по направлениям действий. Та же The New York Times пишет, что главным направлением удара украинской армии стало азовское направление через населенный пункт Работино, дальше на Токмак и дальше там к Мариуполю и Азовскому морю.

Но я думаю, что украинские военные и западные военные не стали бы сливать такие суперсекретные данные как направление главного удара и количество войск, подготовленных для этого удара. Поэтому я призываю вас относиться с долей скепсиса и к цифре в 60 тыс. человек, и к тому что это самые лучшие войска, и к тому, что главным направлением удара выбран Работино. Вполне возможно, что все это является частью какой-то кампании по дезинформации, и это было бы разумно. Потому что на войне всегда так делается.

Однако, надо сказать, что российские источники уже подтверждают, что наступление началось.