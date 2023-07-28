Главный удар ВСУ. Какой будет решающая стадия
Есть подтвержденные успехи, подтвержденное продвижение украинской армии, как минимум, на трех направлениях фронта
Главное событие последних суток это, пожалуй, решающая стадия наступления ВСУ, вот-вот начавшаяся, если верить газете The New York Times, которая выпустила соответствующую статью. Снова-таки, как сообщает эта газета со ссылкой на свои источники, ВСУ подготовили к этому наступлению примерно 60 тыс. солдат и офицеров. Многие из них обучались в странах НАТО ведению боевых действий, у многих подразделений на вооружении стоит западная техника, и в общем, они считаются лучшими массовыми силами, которыми располагает Украина на данный момент.
Мы не можем на сто процентов быть уверены в том, что они сообщают достоверную информацию по той причине, что, скорее всего, и украинские, и западные источники не будут давать точную информацию, например, по количеству подготовленных военнослужащих и по направлениям действий. Та же The New York Times пишет, что главным направлением удара украинской армии стало азовское направление через населенный пункт Работино, дальше на Токмак и дальше там к Мариуполю и Азовскому морю.
Но я думаю, что украинские военные и западные военные не стали бы сливать такие суперсекретные данные как направление главного удара и количество войск, подготовленных для этого удара. Поэтому я призываю вас относиться с долей скепсиса и к цифре в 60 тыс. человек, и к тому что это самые лучшие войска, и к тому, что главным направлением удара выбран Работино. Вполне возможно, что все это является частью какой-то кампании по дезинформации, и это было бы разумно. Потому что на войне всегда так делается.
Однако, надо сказать, что российские источники уже подтверждают, что наступление началось.