«Юридический театр». Что дает Путину указ о военном положении и как армия РФ готовится отступать из Херсонской области — разбор ISW 20 октября, 09:18 Отступление из Херсонской области может стать третьим крупным поражением армии РФ — после ее ухода с севера Украины и из Харьковской области (на фото уничтоженная техника РФ в освобожденном Изюме) (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Решение Владимира Путина о введении военного положения на оккупированных территориях Украины является «юридическим театром» и призвано узаконить фактически любые меры российских властей. Тогда как заявления генерала Сергея Суровикина и коллаборантов, вероятно, готовят почву для отступления россиян из Херсонской области, но также могут быть знаком подготовки к удару по Каховской ГЭС, в котором РФ обвинит Украину.



Об этом в своей новой сводке по итогам 19 октября пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Что означает указ Путина о «военном положении» и зачем к нему готовят всю РФ

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По мнению аналитиков ISW, разбивка регионов России на «уровни реагирования» (готовности к военному положению) и введение такого режима на оккупированных территориях Украины «в значительной степени является юридическим театром, призванным узаконить действия, которые российские вооруженные силы намерены предпринять или уже предпринимают, создавая основу для дальнейшей мобилизации и внутренних ограничений».

Четыре уровня готовности (реагирования) на территории России и в оккупированных районах Украины — от максимального до базового — распределены так, как показано на карте:



Инфографика: ISW

Хотя в указах диктатора не прописаны немедленные дальнейшие действия, широкие чрезвычайные полномочия предоставляются главам российских регионов и гауляйтерам оккупированных районов Украины. До 22 октября отведено время «для разработки и представления конкретных предложений по таким дальнейшим шагам». При этом Путин оставил себе путь к расширению любых мер в рамках военного положения. Ведь в указе содержится упоминание, что «в случае необходимости в РФ в период действия военного положения могут быть применены иные меры, предусмотренные [федеральным законом о военном положении]». «Эта формулировка оставляет открытой дверь для будущих заявлений и расширений государственной власти», — констатируют эксперты ISW.

Они расценивают новый указ Путина как приближение к полномасштабному военному положению в РФ — шаг «неудивительный, но беспорядочный». Обычно современные армии идут на такие меры — включая экономическую мобилизацию, обеспечение безопасности транспортных маршрутов и координинацию территориальной обороны — до того, как будет развернута мобилизация или одновременно с ее началом. А не тогда, когда она идет полным ходом, как в РФ — или даже близится к завершению, если верить Путину.

В Росии же решение диктатора, вероятно, связано с необходимостью обеспечить базовые потребности армии, среди которых:

питание, размещение, оснащение и транспортировка мобилизованных и призывников на передовую;

принуждение оборонных подрядчиков или других частных предприятий к выполнению государственных производственных потребностей;

облегчение контроля как за российским населением, так и за гражданами Украины на оккупированных территориях;

попытка устранить « неразрешимые бюрократические изъяны» в российской системе и бюрократически облегчить реализацию осеннего призыва ( стартует 1 ноября) и вероятных будущих волн мобилизации.

Аналитики ISW также определили несколько секторов, в которых российское государство будет усиливать контроль согласно путинским указам:



в районах максимального ( военное положение) и среднего уровней реагирования ( приграничные с Украиной области РФ и оккупированный Крым) предполагаются неуточненные « мобилизационные мероприятия в сфере экономики » — вероятно, они обеспечат экономическую и промышленную поддержку так называемой « частичной» путинской мобилизации, рассчитанно на привлечение 300 тыс. человек;

военное положение) и среднего уровней реагирования приграничные с Украиной области РФ и оккупированный Крым) предполагаются неуточненные » — вероятно, они обеспечат экономическую и промышленную поддержку так называемой частичной» путинской мобилизации, рассчитанно на привлечение 300 тыс. человек; во всех областях указ предусматривает госконтроль над транспортной и коммуникационной инфраструктурой, а также усиление безопасности вокруг правительственных зданий и другой критически важной инфраструктуры;

вокруг правительственных зданий и другой критически важной инфраструктуры; на оккупированных Россией территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей ( где введено военное положение) указ предусматривает создание российских штабов « территориальной обороны» с неуточненными функциями;

где введено военное положение) указ предусматривает создание с неуточненными функциями; в районах средней и повышенной готовности ( реагирования) указ дает возможность руководителям регионов принимать меры по созданию территориальной и гражданской обороны;

реагирования) указ дает возможность руководителям регионов принимать меры по созданию территориальной и гражданской обороны; в районах средней готовности ( приграничные области РФ и Крым) указ позволяет властям принудительно « временно отселять» гражданских лиц.

приграничные области РФ и Крым) указ позволяет властям принудительно временно отселять» гражданских лиц. указ также содержит расплывчатые формулировки для каждого из уровней реагирования, согласно которым органы власти или коллаборанты на местах уполномочены « осуществлять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». « Такой формулировкой можно было бы легализовать почти любое действие правительства», — оценивает ее ISW.

осуществлять меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения». « — оценивает ее ISW. в зонах повышенной, средней и максимальной готовности указ допускает ограничение передвижения людей и транспортных средств. И хотя замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов заявил, что правительство не намерено ограничивать выезд из страны, указ Путина, скорее всего, обеспечит юридическое прикрытие для таких ограничений без принятия дополнительных распоряжений.

До сих пор Путин медлил во всех случаях фиктивной «легализации» действий РФ в войне против Украины — от военной и экономической мобилизации до попытки аннексии территорий и введения военного положения. Вероятно, диктатор понимает, что эти меры непопулярны, поэтму пытался ограничить внутреннее инакомыслие и «нормализовать» такие псевдоправовые концепции. Теперь он, похоже, рассчитывает на всплеск «фаталистического патриотизма» в РФ — по мере того, как все больше российских семей и предприятий напрямую вовлекаются в войну против Украины.

Путин также, возможно, готовит почву для менее «ортодоксальной» мобилизации — пытаясь скопировать создание Сил территориальной обороны по образцу Украины. В указе Путина есть распоряжение создать «штабы территориальной обороны» в четырех частично оккупированных областях Украины и проводить неуточненные «мероприятия по территориальной обороне» в районах среднего и повышенного реагирования. Такой шаг преследует как минимум две цели:

создание фиктивной « правовой базы» для насильственной мобилизации украинцев на оккупированных территориях,

правовой базы» для насильственной мобилизации украинцев на оккупированных территориях, организация « эксперимента» с новым видом российских вооруженных сил.

ISW также полагает, что к таким «экспериментам» Путина подталкивает спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. 19 октября он заявл, что его силы намерны создать и координировать «народное ополчение» в Белгородской области — при помощи инструкторов-«вагнеровцев». В то же время усилия Пригожина лишний раз подчеркивают его попытки обособить себя и ЧВК Вагнера от регулярной российской армии.

Туманные угрозы Суровикина и вероятное отступление РФ из Херсонской области

Эксперты ISW полагают, что российские власти готовят информационную почву, чтобы оправдать планируемое отступление россиян и значительные территориальные потери в Херсонской области. Именно в этом контексте аналитики Института рассматривают заявление генерала Сергея Суровикина о готовности к «самым непростым решениям» в отношении Херсонской области. ISW предполагают, что россияне могут полностью отступить за Днепр, в результате чего Херсон и другие значительные территории Херсонской области «уступят наступающим украинским войскам».

Однако обвинения Суровикина в адрес Украины — в частности ложь о якобы губительных для мирного населения планах ВСУ и затоплении Херсона — могут быть подготовкой к российскму удару по Каховской ГЭС, которая станет «операцией под фальшивым флагом». «Российские военные могут полагать, что прорыв дамбы может прикрыть их отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку», — считают в ISW. В таком случае армия РФ может повредить плотину и возложить на Украину ответственность за ущерб и гибель людей — и одновременно затмить новости о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз из западной части Херсонской области.

Россия также продолжает использовать заявления об «эвакуации» гражданского населения из региона как маскировку и прикрытие для массового насильственного выселения мирных жителей с оккупированных РФ территорий Украины. Коллаборанты и российские чиновники, вероятно, используют предлог «гуманитарной необходимости», чтобы депортировать большое количество украинцев в Россию.

Другие выводы ISW за минувшие сутки:

российские войска продолжают проводить ограниченные атаки в попытке вернуть утраченные территории на северо-востоке Харьковской области;



российские и украинские силы продолжают сражения за район Кременная-Сватово;

российские паблики утверждают, что украинские войска провели очередную наступательную операцию на северо-западе Херсонской области;

указ Путина от 19 октября перекладывает вину за возможные будущие проблемы с выплатами военным на министра обороны Сергея Шойгу и министра финансов Антона Силуанова;

парламент РФ предложил ряд мер, которые позволили бы властям России свести к минимуму внутренние последствия частичной мобилизации в случае возможных волн мобилизации в будущем;

оккупанты продолжают насильственно мобилизовывать украинских жителей оккупированных Россией территорий для работ или участия в боевых действиях на стороне армии РФ.

Карта боевых действий: наступление ВСУ в Херсонской области и на северо-востоке Украины, бои на Донбассе

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW