Надеется получить влияние. Путин хочет выиграть немного времени — экс-посол США в Украине 19 октября, 16:14 Российский диктатор Владимир Путин надеется получить больше влияния, если выиграет время — Джон Хербст (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Pool via REUTERS)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах и директор Центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин пытается выиграть немного времени в надежде получить какое-то влияние.

«Он хочет купить, выиграть время. Выиграть время, чтобы его блокада поставок энергоносителей в Европу оказала влияние. Также будет иметь влияние, если он возобновит эмбарго на вывоз зерна», — сказал Хербст во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка Відкрий Україну.

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Экспосол также выразил мнение, что Путин надеется на то, что произойдут внутренние политические изменения в США и странах Европы, которые могут помочь России.

«Мы все заинтересованы в том, чтобы путин проиграли в Украине», — подчеркнул Джон Хербст.

Он отметил, что Украина смогла бы победить Россию даже без западной помощи, а западная помощь только ускоряет конец путинской России.

По словам дипломата, чем быстрее Путин будет побежден, тем меньше у него будет шансов выиграть.

Ранее директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко говорил радио НВ, что Путин уже осознал, что не может выиграть войну, но боится ее проиграть.