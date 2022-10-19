Битва за юг Украины. Коллаборанты бегут из Херсонской области, Путин объявил «военное положение» в оккупированных регионах — онлайн 19 октября, 16:09 Символика украинского движения сопротивления Желтая лента в Херсоне (Фото:yellowribbonUA / Twitter)

Активизация наступления ВСУ в Херсонской области привела к ряду важных событий, которые могут изменить ситуацию на юге Украины. А российский диктатор Владимир Путин сегодня объявил о введении «военного положения» на оккупированных территориях Украины.

19 октября коллаборанты объявили о закрытии въезда в Херсонскую область для гражданских лиц и вывозе оккупационных «администраций» на левый берег Днепра (город Херсон находится на правом).

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Накануне, 18 октября, командующий армией РФ в Украине Сергей Суровикин публично признал «напряженную» для оккупантов ситуацию в области на фоне наступления ВСУ и заявил о готовности к «самым непростым решениям». Что именно он подразумевает, Суровикин не пояснил. Однако на фоне лживых заявлений российского генерала о якобы угрозе ударов ВСУ по Каховской дамбе глава Николаевской ОГА Виталий Ким предположил, что таким образом именно армия РФ может готовиться к нанесению ударов по Херсону. А депутат Херсонской ОГА Сергей Хлань не исключил затопления города самими оккупантами.

В то же время на фоне пропагандистских обвинений оккупантов в адрес ВСУ коллаборанты начали фактическую депортацию жителей области. Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил о планах переместить до 60 000 жителей Херсонской области в Россию или на левый берег.

Командование ВСУ и ОК Юг в последние дни неоднократно призывало к информационной тишине вокруг операций украинских военных в Херсонской области. Институт изучения войны в своей сводке по итогам 18 октября предположил, что украинские силы ведут контрнаступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области.

НВ следит за самыми важными событиями в Херсоне и Херсонской области.

Уход коллаборантов из Херсона и наступление ВСУ в Херсонской области - главное

16:07 Что известно о новой атаке России на фоне бегства коллаборантов с юга: над Киевом сбили несколько ракет, в Винницкой области есть попадание в энергообъект

15:58 Ограничение свободы и передвижения, а также отселение: что означает «средний уровень реагирования», который Кремль ввел в приграничных с Украиной областях РФ

Сегодня власти РФ вслед за объявлением военного положения на оккупированных территориях Украины вдобавок «перевели в состояние среднего уровня реагирования» аннексированный Крым и несколько областей РФ (Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область).



Как поясняет Медуза, этот шаг означает:

«усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности»

«временное отселение жителей в безопасные районы с предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений»



«введение и обеспечение особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней»



«ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра»

«введение контроля за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны»

15:50 Псевдолегализация мародерства: Подоляк о введении Россией «военного положения» на оккупированных территориях

«Введение „военного положения“ на оккупированных территориях со стороны РФ следует рассматривать лишь как псевдолегализацию мародерства и разграбление имущества украинцев перед очередной „перегруппировкой“. Для Украины это не меняет ничего: продолжаем освобождение и деоккупацию своих территорий», — написал советник главы ОП Михаил Подоляк.

15:40 Ракетный террор на фоне провалов РФ на фронте: ПВО сбила как минимум 12 воздушных целей оккупантов — командование Центр

Силы противовоздушной обороны по состоянию на 15:00 среды, 19 октября, сбили четыре крылатых ракеты и восемь беспилотников российских оккупантов — только в зоне ответственности Воздушного командования Центр.

В частности, защитники Украины из командования Центр Воздушных сил сбили две крылатые ракеты и восемь дронов, еще две крылатые ракеты сбили силы ПВО Сухопутных войск.

15:30 Ориентировочная карта наступления ВСУ в Херсонской области от ISW, данные по состоянию на 18 октября



Инфографика: ISW

15:28 Новые взрывы в Киеве — по предварительным данным, работа ПВО



15:25 Массированный удар по Украине 19 октября: в Винницкой области есть попадания по объекту энергетической инфраструктуры



15:20 Два важных момента по Херсону. Что делает Кремль — анализ Владимира Фесенко



15:14 Уничтожили САУ Гвоздика и позиции врага: как артиллерия ВСУ работает на юге



15:10 В Чернигове подтвердили "прилет" иранского дрона-камикадзе



15:05 Кличко подтвердил, что над Киевом были сбиты несколько ракет

Воздушную тревогу в Киеве пока не отменяли.





15:00 Другие заявления Путина из сегодняшней речи:

главари оккупантов в захваченных РФ территориях Украины будут « наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности»; их действия « должны соответствовать обстановке»;



наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности»; их действия должны соответствовать обстановке»; в указе диктатора « будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности»



будет предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски в сфере безопасности» в РФ создают « специальный координационный совет», его возглавит российский премьер Михаил Мишустин

специальный координационный совет», его возглавит российский премьер Михаил Мишустин оккупированный Крым и ряд регионов РФ «переведены в состояние среднего уровня реагирования» ( Краснодарский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Курская область, Ростовская область).



14:48 Путин объявил "режим военного положения" на оккупированных территориях Украины

Речь идет об оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины которые РФ попыталась незаконно аннексировать ранее.

Путин заявил, что его указ будет «незамедлительно направлен в Совет Федерации». Сегодня российский диктатор также проводит заседание Совбеза РФ в Москве.

14:40 Несколько ракет сбили на подлете к Киеву: на фоне событий в Херсонской области РФ нанесла новые массированные ракетные удары по Украине

Звуки взрывов слышали в Киеве, Киевской и Винницкой области, о работе ПВО и сбитых ракетах сообщали в Черниговской, Сумской областях.

Несколько ракет сбили на подлете к столице.



14:30 Оккупанты создают «живой щит» из жителей Херсонской области — спикер Одесской ОВА Братчук



14:10 Россия планирует сдать Херсон. Зачем это Путину — мнение Ивана Яковины

«Правобережная группировка РФ оказалась отрезанной от снабжения дважды. Первый раз — из-за разрушения мостов — Антоновского автомобильного и железнодорожного, и возле Новой Каховки. Используются паромные переправы, но это очень плохая замена мосту. Но еще хуже то, что и на левый берег Днепра снабжение нарушено из-за разрушения Керченского моста. Поэтому речь идет о том, что Россия скоро потеряет контроль над правобережными районами Херсонской области», — убежден обозреватель НВ Иван Яковина.



13:50 «Болезненная реальность»: на Банковой потролили коллаборантов, бегущих из Херсона

В Офисе президента Владимира Зеленского высмеяли прокремлевских коллаборантов, которые радовались фейковой «аннексии» украинской территории, а теперь вынуждены бежать из Херсона.

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, объявленная эвакуация оккупационной "администрации" на фоне контрнаступления ВСУ заставит местных гауляйтеров столкнуться с «болезненной реальностью».



13:30 Глава ОВА призвал игнорировать требования оккупантов об «эвакуации» из Херсонской области

«Херсонцы, настойчиво прошу вас: игнорируйте все, что вам говорят или чего требуют от вас оккупанты. Они хотят взять наших людей в заложники и использовать их как живой щит. Не позвольте, чтобы империя зла прикрывалась вами, вашими родителями, детьми», — подчеркнул глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич. Он добавил, что заявления коллаборантов о вывозе людей из региона начали звучать после успехов ВСУ в Херсонской области, которые освобождают один населенный пункт за другим.