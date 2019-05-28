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Во время бунта в колонии Одессы пострадали 13 сотрудников

Вчера, 15:19
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Во время бунта в колонии Одессы пострадали 13 сотрудников - фото

ГБР

На территории колонии произошел бунт осужденных

Во время беспорядков в исправительной колонии № 51 в Одессе пострадали по меньшей мере 13 человек, сообщили в городской больнице.

По информации врачей, все пострадавшие - работники колонии № 51 и соседнего исправительного учреждения № 14. О раненых или травмированных заключенных информации нет.

«11 отправили на амбулаторное лечение, двух - госпитализировали. Один из них получил перелом основания черепа, другой - рану головы и закрытую черепно-мозговую травму», - рассказал Громадському главный врач Одесской городской больницы № 11 Николай Турчин.

По его словам, пострадавшие находятся в стабильном состоянии, четверо получили сотрясение мозга.

Напомним, 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников. В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии.

Во время бунта в колонии произошел пожар. Огонь полностью уничтожил одно из помещений.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту служебной халатности работников колонии. По данным следователей, причиной бунта заключенных стали ненадлежащие условия содержания и ужасное качество продуктов питания.

Теги:   Бунт Одесса

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