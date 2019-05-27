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Бунт заключенных в Одессе: обнародованы видео, снятые внутри колонии

Сегодня, 14:33
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Бунт заключенных в Одессе: обнародованы видео, снятые внутри колонии - фото

Скриншот с видео Первый Городской/YouTube

В результате беспорядков пострадали четверо правоохранителей

В Сети появились видео бунта в исправительной колонии № 51 в Одессе, снятые самими заключенными.

На них видно, как осужденные сооружают во дворе баррикады из подручных средств, чтобы препятствовать проникновению на территорию правоохранителей.

Кроме того, в одном из зданий колонии во время беспорядков начался пожар.

Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.

Теги:   Видео Беспорядки Бунт Заключенные Одесса Тюрьма

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