Бунт заключенных в Одессе: обнародованы видео, снятые внутри колонии Сегодня, 14:33 498 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Первый Городской/YouTube В результате беспорядков пострадали четверо правоохранителей Скриншот с видео Первый Городской/YouTube

В Сети появились видео бунта в исправительной колонии № 51 в Одессе, снятые самими заключенными.

На них видно, как осужденные сооружают во дворе баррикады из подручных средств, чтобы препятствовать проникновению на территорию правоохранителей.

Кроме того, в одном из зданий колонии во время беспорядков начался пожар.

Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.