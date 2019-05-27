Бунт заключенных в Одессе: обнародованы видео, снятые внутри колонии
В Сети появились видео бунта в исправительной колонии № 51 в Одессе, снятые самими заключенными.
На них видно, как осужденные сооружают во дворе баррикады из подручных средств, чтобы препятствовать проникновению на территорию правоохранителей.
Кроме того, в одном из зданий колонии во время беспорядков начался пожар.
Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.
По предварительным данным, в результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.
Позже стало известно, что во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.