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Бунт в одесской колонии: пожар уничтожил помещение дежурной части, пять сотрудников пострадали

Сегодня, 16:56
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Бунт в одесской колонии: пожар уничтожил помещение дежурной части, пять сотрудников пострадали - фото

Сергей Шайхет / Facebook

Огнем уничтожено помещение дежурной части колонии

Во время бунта в исправительной колонии в Одессе полностью выгорело одно из помещений, раненых и погибших среди заключенных нет.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области Сергей Шайхет.

По его словам, на данный момент ситуация в колонии полностью контролируется правоохранительными органами, подстрекатели мятежа изолированы.

«В настоящее время правоохранителями пресечены преступные намерения подстрекателей мятежа и начат осмотр места происшествия. По результатам установлено полное выгорание помещения дежурной части учреждения, задымление других близлежащих административных зданий и уничтожение специализированного пожарного автомобиля», — сообщил главный следователь.

По обновленной информации, количество пострадавших работников колонии возросло до пяти человек. Раненых и погибших среди осужденных нет. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.

По факту бунта начато досудебное расследование по ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) и по ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Следователи устанавливают всех фигурантов бунта, за что им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

В результате происшествия пострадали четверо правоохранителей.

Во время переговоров полиции удалось освободить шестерых заложников.

Теги:   Бунт Полиция Одесса

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