Бунт в одесской колонии: полиция освободила шестерых заложников Сегодня, 14:08 450 Цей матеріал також доступний українською НПУ В одесской колонии произошел бунт и пожар НПУ

Полиция освободила троих медработников и троих охранников исправительной колонии в Одессе, где произошел бунт.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на данные своего представителя в южных областях Александра Остапенко.

По ее словам, предварительно причиной бунта стали обыски, которые проводились у осужденных.

Из колонии вывезли пятерых нарушителей режима.

На данный момент ситуация находится под контролем, заключенные разошлись в локальные сектора.

«По словам моего представителя, нарушения прав заключенных при подавлении бунта со стороны правоохранителей не было, никто существенно не пострадал. Из колонии вывезли пять нарушителей режима. Информация о сбежавших из колонии или убитых не подтверждается», — написала Денисова.

Она добавила, что пожар удалось локализовать, завершается ликвидация возгорания спасателями.

Ранее сообщалось, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт, который спровоцировал пожар.

Конфликт в колонии длился уже на протяжении пяти дней, однако так и не был разрешен, из-за чего и перешел в «горячую стадию».

Полиция начала уголовное производство. По данным правоохранителей, в результате бунта пострадали четыре сотрудника колонии.