В Одессе во время бунта в исправительной колонии вспыхнул пожар Сегодня, 12:23 1488 Цей матеріал також доступний українською Думская В результате беспорядков в колонии есть пострадавшие Думская

В понедельник, 27 мая, среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

При этом, по словам бывшего начальника Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, в результате массовых беспорядков вспыхнул пожар.

Фото: Думская

Фото: Думская

«Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар», — написал он у себя в Facebook.

По словам Старенького, конфликт в колонии длился уже на протяжении пяти дней, однако так и не был разрешен, из-за чего и перешел в «горячую стадию».

Количество пострадавших в результате бунта на данное время не известно.