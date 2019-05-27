Мустафа Найем
Россию поставили перед выбором. Что решил Международный трибунал
Марк Мэнсон
Используйте это. Главные секреты эмоционального интеллекта
Павел Казарин
Эпоха хаоса
Андрей Кокотюха
После Зеленского
Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

В Одессе во время бунта в исправительной колонии вспыхнул пожар

Сегодня, 12:23
1488
Цей матеріал також доступний українською
В Одессе во время бунта в исправительной колонии вспыхнул пожар - фото

Думская

В результате беспорядков в колонии есть пострадавшие

В понедельник, 27 мая, среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт.

При этом, по словам бывшего начальника Государственной пенитенциарной службы Сергея Старенького, в результате массовых беспорядков вспыхнул пожар.

Фото: Думская
Фото: Думская

«Бунт. Массовое неповиновение и беспорядок в Одесской колонии 51. Сотрудников выгнали из зоны. Пожар», — написал он у себя в Facebook.

По словам Старенького, конфликт в колонии длился уже на протяжении пяти дней, однако так и не был разрешен, из-за чего и перешел в «горячую стадию».

Количество пострадавших в результате бунта на данное время не известно.

Теги:   Беспорядки Бунт Тюрьма Одесса

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Экономика

Сегодня, 11:58

img
Дефолт — это глобальный кризис. Рядовые граждане окажутся на грани выживания — Гройсман
Финансы

Сегодня, 10:36

img
Facebook выпустит свою криптовалюту в 2020 году — ВВС
Геополитика

Сегодня, 02:14

img
В Великобритании на выборах в Европарламент лидирует партия Brexit

ТОП 3

События

25 мая, 23:09

img
Зеленский поднялся на сцену во время шоу Лига смеха
13282
События

25 мая, 21:05

img
В Киеве открыли новый пешеходный мост на Владимирскую горку
12735
События

Вчера, 16:35

img
Стеклянный пол нового моста в Киеве покрылся трещинами
10765