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Бунт заключенных в Одессе: ГБР открыло дело против руководства колонии

27 мая, 22:37
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Бунт заключенных в Одессе: ГБР открыло дело против руководства колонии - фото

ГБР

Огнем уничтожено одно из помещений учреждения

Государственное бюро расследований устанавливает обстоятельства бунта в исправительной колонии в Одессе.

По предварительным данным, причиной бунта заключенных стали ненадлежащие условия содержания и ужасное качество продуктов питания.

В ГБР сообщили, что администрация колонии проигнорировала все жалобы на содержание, из-за чего на территории колонии произошел бунт осужденных.

«В действиях работников Южной исправительной колонии № 51 и других работников правоохранительных органов следователи ГБР видят признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность)», - говорится в сообщении.

Напомним, что 27 мая среди заключенных исправительной колонии № 51 в Одессе вспыхнул бунт. По официальным данным, это произошло во время «планового обыска».

Во время бунта осужденные взяли шесть человек в заложники. На территории колонии начался пожар, в результате которого было повреждено здание дежурной части и пожарный автомобиль.

В полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали пять работников колонии. Информация о побеге осужденных из-под стражи не соответствует действительности.

По данным полиции, раненых и погибших среди осужденных нет. Однако сами заключенные заявили, что среди них есть много травмированных.

Теги:   Бунт Государственное бюро расследований Одесса

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