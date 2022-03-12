Это не Путин, это Россия. Почему кровь невинных украинцев — на руках миллионов россиян, поддерживающих Путина 12 марта, 13:04 Цей матеріал також доступний українською Знак с изображением Путина во время акции протеста против вторжения России в Украину в Будапеште, Венгрия, 6 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Путин олицетворяет агрессивную войну России против Украины. Однако кровь невинных украинцев — также на руках миллионов россиян, поддерживающих Путина. Так же, как Германия прошла денацификацию, россия должна покаяться за военные преступления, совершенные в Украине и других странах, пишет Илона Сологуб, научный редактор VoxUkraine.

НВ публикует этот материал в рамках информационного партнерства с VoxUkraine

Когда в 2014 году россия оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей, рейтинг одобрения Путина достиг небывалой высоты ( рис. 1). Россияне с радостью согласились выдержать [очень мягкие] западные санкции ради ощущения победы и «величия». За восемь лет Россия превратила цветущий украинский полуостров и города, где бурлила жизнь, в упадочные территории, похожие на Абхазию или Приднестровье, которые она также «освободила». Если вы никогда не были там, сравните состояние природы и инфраструктуры в Финляндии и Карелии (аннексированной Россией в 1940), на Курильских островах, принадлежащих Японии, и оккупированных Россией, или территорию Калининградской области (когда-то Кенигсберг) и соседних стран, чтобы понять, как россия «развивает» оккупированные земли.

Рисунок 1. Рейтинги одобрения Путина / Фото: Данные центра Левады. Примечание: синяя линия — доля людей, которые думают, что дела в России идут в правильном направлении, оранжевая линия — доля людей, одобряющих действия Путина

После того, как Путин начал полномасштабную войну в Украине 24 февраля 2022 года, его рейтинги снова выросли. Разные опросы дают несколько разные цифры, но в среднем около 70% россиян поддерживают российское вторжение в Украину. Посмотрев на их соцсети, можно увидеть, что за некоторыми исключениями большинство волнует невозможность расплатиться картой или купить гамбургер, а не то, что их страна убивает украинских детей. Более того, они верят, что «украинские нацисты при поддержке НАТО втянули россию в войну, а мы только защищаемся». Как это соотносится с тем, что российская армия убивает украинцев на украинской земле, неясно. Но как говорил Геббельс, чем невероятнее ложь, тем скорее в нее поверят. Российская пропаганда очень эффективна (рис. 2). Отчасти ее эффективность объясняется тем, что она резонирует с «глубинными» верованиями россиян. Ведь еще около недели назад они имели доступ ко всем украинским и мировым СМИ, многие из которых имеют русскоязычную версию. Однако они избрали верить своему ТВ и «лидерам мнений». Доля россиян, не поддерживающих войну, мала, а количество активных протестующих вообще ничтожно по сравнению с населением россии.

Рисунок 2. Отношение россиян к отдельным странам или группам стран / Фото: Данные Левада центра. Примечание: Линии показывают разницу между долей положительно относящихся к определенной стране и тех, кто относится отрицательно. Если линия ниже нуля — значит, отрицательное отношение преобладает. Рисунок показывает, что отношение к США, Грузии и Украине стало резко негативным в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, а отношение к США, ЕС и Украине резко ухудшилось в 2014, когда Россия напала на Украину. Подобные изменения показывают эффект пропаганды.

Российская пропаганда годами культивировала ненависть к украинцам и другим нациям, не гнушаясь никакими средствами. Например, в сентябре 2004 года я была в Крыму и смотрела российское ТВ, потому что другого не было. В то время террористы захватили в заложники около 400 детей в школе в Беслане, а Путин отдал приказ ее взорвать. Российские новости показали лидера Украинского народного движения «народ победить невозможно», с комментарием, что он высказался о событиях в Беслане. Он действительно это сказал — но в июле 2004 года, и это касалось украинских выборов.

Впрочем, приравнивание «украинских националистов» к фашистам началось гораздо раньше — по меньшей мере, со Второй мировой, когда УПА воевала одновременно против Гитлера и Сталина. Действительно, в 1941 году некоторые украинцы надеялись, что немецкая армия освободит их от ужасов большевизма, но очень быстро осознали свою ошибку. Однако советская, а затем российская пропаганда тщательно изображала украинцев как нацистских коллаборантов, несмотря на то, что в рядах Вермахта и СС служили около миллиона россиян по сравнению с несколькими тысячами украинцев. Еще один столб российской пропаганды — это идея Москвы как Третьего (и последнего) Рима, родившаяся в 1510-х годах, — идея мессианства россиян и их превосходства над другими нациями. Этот нарратив в различных версиях присущ россиянам и навязывался другим народам Российской империи/СССР с помощью многих инструментов — принудительной русификации, явной или неявной дискриминации (например, национальные квоты на вступление в УВО), подавление национальных языков и культур одновременно с насаждением нарратива о том, что русская литература и культура выше всех других, репрессий против или присвоение национальных интеллектуальных элит и т. д.

Россия продолжает производить откровенную ложь не только для собственного населения. Она не стесняется произносить эту ложь с самых высоких мировых трибун. Так, представитель России в Совете Безопасности ООН заявлял на весь мир, что Россия «защищает народ Донбасса от украинских нацистов» и «российская армия не убивает гражданских». На встрече с Министром иностранных дел Украины 10 марта его российский коллега врал, что роддом в Мариуполе, который россияне разбомбили 9 марта, был военной базой националистов, а фото женщин и младенцев «не принимали во внимание противоположное мнение». В то время как министры вели переговоры, российская армия продолжала бомбить и обстреливать жилые кварталы, убивая десятки человек.

Полномасштабная война сегодня стала возможной отчасти из-за того, что за последние восемь лет западные страны спрашивали параллельно с российской пропагандой «Что Украина может сделать, чтобы прекратить войну ?» (справедливости ради, некоторые украинские политики задавали тот же вопрос).

Ответ, которого ожидает россия, — «перестать существовать и стать частью россии». Однако правильный ответ — победить россию. 92% украинцев верят в победу, потому что сейчас с врагом сражается не только украинская армия, а вся страна. Вопрос только в цене победы. Думаю, уже понятно, что речь идет не только об Украине. Речь идет о безопасности всего мира. Поэтому, помогая Украине победить, другие страны помогают себе. Стоять с Украиной сегодня значит приобщиться к победе над россией.

И два последних комментария.

Во-первых, не стоит надеяться на мятеж в России. Прежде всего, он очень маловероятен. Но важнее то, что если Путина заменит кто-нибудь более компетентный и менее коррумпированный, мир окажется в еще большей опасности.

Во-вторых, не следует надеяться на народное восстание в России. Как сказано выше, основная часть россиян поддерживают войну. Опрос недавно опубликованный Фондом Навального, о том, что россияне начинают понимать, что россия — агрессор, не репрезентативный, поскольку он был проведен только в Москве и через интернет. В реальности мы видим, что из 15-миллионной Москвы на антивоенные митинги выходят несколько тысяч человек. В то время как во время Революции Достоинства в 4,5-миллионном Киеве на улицы выходил миллион. Более того, даже среди «прогрессивных» людей опрошенных Навальным, только 36% признают, что в войне виновата россия.

Сейчас уникальное время для цивилизованного мира показать, что он способен защитить свои ценности и победить государство, использующее западные институты, чтобы подкосить эти ценности. Не спрашивайте, на какие уступки Украина может пойти ради перемирия. Вы делали это слишком долго. Не предлагайте какие-либо способы «сохранить лицо» для Путина. Вы это делали уже сотни раз. Не жалейте русских «бабушек» — как они не жалеют украинских детей.

Чтобы свободный мир победил, Россия должна проиграть. Ее население должно понести ответственность. Россияне должны пройти денацификацию так же, как прошли немцы после Второй Мировой. Никто, кто работал на российское государство или получал какие-то выгоды от него, не должен иметь возможности наслаждаться жизнью в демократических странах (мы объясняли, как этого достичь, здесь, как структурировать санкции — здесь и здесь. Мы также писали о том, что страх эскалации из-за введения бесполетной зоны над Украиной необоснован и что уже принятая резолюция ГА ООН является достаточным правовым обоснованием для ее введения).

Сейчас или никогда. Украинская армия и народ доказали, что Россия сильна только когда воюет с невооруженными женщинами и детьми. Запад должен решить, будет ли он и дальше позволять ей это или поддержит гуманизм на практике, а не на словах.

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