«Вещь, которую просто не убрать». Нужно не только запретить российский контент, а объяснить колониальное прошлое — глава Института нацпамяти 20 июня, 21:51 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською На фото — Антон Дробович, директор Института национальной памяти (Фото:Константин Полищук)

Запрет российского контента в Украине должен сопровождаться объяснением колониального прошлого и рефлексией над историей, рассказал Радио НВ Антон Дробович, глава Украинского института национальной памяти.

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— Мы знаем, что Верховная Рада запретила российскую музыку в медиапространстве, за это проголосовали 303 парламентария. Объясните, пожалуйста, такое решение: насколько оно сейчас необходимо, полезно для Украины? К чему это может привести?

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— Оно вполне понятно и очевидно эмоционально, потому что россия напала на Украину, убивает людей, мародерит, лжет на весь мир. Поэтому очевидно, что такое решение парламента продиктовано желанием людей в первую очередь дистанцироваться от всего российского. Насколько оно будет эффективным — покажет время, потому что культура — это такая вещь, которую нельзя просто взять и запретить. Можно запретить транслирование в эфире, но нельзя запретить слушать или читать. Соответственно, здесь есть свои сложности. Но в целом это решение вполне понятно и логично как для военного времени.

— Об этом был мой следующий вопрос: все сразу начнут слушать украинскую музыку, потому как было принято решение запретить российскую попсу?

— Нет, ну это так не работает. Конечно, никто прямо в один день не изменит своих вкусов художественных, литературных, музыкальных и т. п. Это делается сложнее. Очевидно, все российское сейчас вызывает злобу и предостережение граждан, но что касается предпочтений, здесь нужно действовать тоньше. Будут предусмотрены квоты на создание украинского продукта, поддержка искусства, поддержка культуры. Одними запретами и добрыми пожеланиями, как обычно привыкли к простым решениям наши представители политического класса, неэффективно. То есть нельзя рассказывать о том, как важна политика национальной памяти, а затем отбирать финансирование на архивы национальной памяти и сказать «ну как-то оно будет». Так не бывает. Поэтому если это будет только запрет, это решение ни к чему не приведет. Если этот запрет усилится мерами на осмысление, на рефлексию, на объяснение колониального, постколониального статуса, на развитие украинской музыки и искусства будут выделяться средства, это даст результат. А пока это только первоначальное решение, декларативное.

— Мне было интересно, почему его не приняли раньше? Неужели понадобилось 3,5 месяца войны, чтобы депутаты поняли: воплям, например, про «владимирский централ» не место на украинских улицах или в украинских маршрутках ?

— То, что вопли в украинских маршрутках про «владимирский централ» недопустимы, должен не парламент рассказывать, а школа, образование и воспитание. Если на том уровне этого не будет, то законы, мягко говоря, будут только очень формальным запретом. Это, в первую очередь, самая сложная задача, чтобы в глубине души это человеку было понятно. Конечно, я думаю, такая отсрочка связана с тем, что в Украине развита демократия и проходят дискуссии. Кто-то говорит, что это эффективно, кто-то, что неэффективно. Существует парламентская оппозиция, есть люди, которые категорически против даже в условиях войны. И проходят дебаты, поскольку в Украине здоровое общество, то касательно решения требуется время. И это действительно нормальное время, когда решения обсуждаются. Они все равно могут быть менее совершенными, более совершенными, но процедура плюс-минус демократическая, что нам чрезвычайно важно в условиях войны.

— А как быть с исполнителями, осуждающими агрессию против Украины? Запрет распространяется и на них тоже?

— Я еще не видел текста закона и пока его президент не подпишет, трудно о чем-то говорить. Но если запрет на весь русскоязычный контент, если речь идет о том, насколько я помню, гражданин россии не может быть, если касается русского языка, то там должны быть, наверное, какие-то уточнения. А вот что касается гражданства — так любой гражданин россии, даже если он не поддерживает агрессию явно, то, скорее всего, его это тоже коснется. Но я думаю, что о людях, которые открыто осуждают агрессию, речь пойдет отдельно.

— Также закон предусматривает увеличение до 40% части песен на государственном языке на радио. Скажите, а таким решением не ограничиваем ли мы европейский и мировой контекст украинской музыки?

— Квоты уже показали свою эффективность в предыдущие годы. Я не специалист по медийному рынку и не знаю, как это влияет на бизнес-модель, это скорее вопрос не ко мне. Но опять же, в условиях, когда, например, 70 лет советского времени, а до того в имперское время веками проявлялось централизованное государственное влияние на культурную политику, как восстановительная мера квотирование допустимо. Кстати, это даже в постколониальных странах подобное практикуется, поэтому в принципе есть резон.

— А хватит ли качественного контента украинским радиостанциям? Давайте честно: некоторые украинские исполнители, по-моему, уже немного спекулируют на теме войны, разводят плачи вместо того, чтобы поддерживать боевой дух украинцев и веру в победу. Ну есть уже такое у нас, и что с этим делать?

— Лично мое ощущение, опять-таки, я не специалист по составлению радиосеток, это нужно прежде всего их спрашивать, и медиаменеджеров, это их компетенция. Мое личное ощущение, что у нас качественного культурного продукта хватит, но большая задача состоит в том, чтобы искать талантливых исполнителей, помогать им, проявлять их. Когда запрещается часть рынка, к которому все привыкли, значит, нужно исследовать новое. Но за предыдущие годы квотирования, я думаю, что все основные радиостанции уже достаточно изучили контент, уже создан и есть механизмы привлечения нового талантливого поколения украинцев. Поэтому эта сложная задача, как всегда, с поиском талантов, но совершенно выполняемая. Здесь самое главное, чтобы не было обратного эффекта, что напихать в эфирную сетку чего угодно, только чтобы заполнить контент. Тогда, конечно, если это будет влиять на качество, то люди будут идти в другие радиостанции. То есть источник успеха здесь — вдумчивая скрупулезная серьезная работа, как и во всем.

— Еще одну политически музыкальную историю хочу с вами обсудить. Киевская консерватория выступила за сохранность в названии имени Чайковского, рассказала даже о происхождении композитора. Короче говоря, все хорошо с биографией Чайковского, как выяснилось. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этой истории? Нам нужен Чайковский в вышиванке? Какие плюсы и минусы может получить из этого украинская культура?

— Это действительно история очень показательная, она показывает эти мощные культурные связи, которые есть, и определенную зависимость некоторых украинских людей от этого российского культурного контента. Очевидно, Чайковский не является токсичным для Украины персонажем: он действительно и благосклонно относился к казацкому роду, у него было много друзей на Сумщине, на Черкасщине гостил, в его творчестве присутствует украинский мелос. Но он не является украинским…

— Называл Украину Малороссией…

— Да, тогда, кстати, многие украинские гении называли Украину Малороссией, поэтому если перечислим, половина наших гениев выпадет из святцев, если это вспоминать. Но Чайковский не может быть репрезентантом или его имя не может быть на вывеске украинской киевской консерватории, потому что это означает, что музыкальное сообщество признает его величайшим украинским композитором или одним из величайших, а он не является украинским композитором. Он связан с Украиной, ему, очевидно, может быть памятник в Тростянце или Каменке, без проблем, это нормальная история. Он не выступал против Украины как таковой и действительно у него есть этот контент, но не больше. Если бы он, например, был выпускником этой консерватории, тогда бы еще можно было поговорить. Или родился в Киеве, тогда еще дискуссия могла бы иметь какое-то место. А так, это вопрос о том, что у многих зашоренный взгляд и нарушена эта очень сложная процедура апроприации, что принимать в свое, а что не принимать, что может быть принято, а что нет. Очевидно, для всего мира Чайковский всегда будет российским композитором, и для самого Чайковского он был прежде всего российским композитором. Поэтому эти попытки выглядят уморительно.

— А еще передернуло меня от заявления Юрия Рыбчинского, народного артиста Украины, который сказал: воевать между собой могут правительства и армии, но не культуры. Я считаю некорректным такое высказывание, особенно сейчас, во время войны. Как вы думаете, объясните, пожалуйста?

— Я не согласен с господином Рыбчинским, у него есть ряд союзников его поколения, у которых достаточно консервативный взгляд на мир, я бы сказал. Он не является специалистом по осмыслению постимперской культурной политики, человек достаточно заангажирован, со своим постоянным мировоззрением. В своей сфере он суперспециалист и несомненно заслуживает признания, но это просто не его область. Так же как дирижеры, музыканты, композиторы не могут говорить как абсолютные авторитеты в вопросах культурной политики.

Вопросы наименования учебных заведений, маркировка культурного пространства, определение стратегий деколонизации — это вопросы политические. Этим должны заниматься специалисты, разбирающиеся в этих политических структурах. Конечно, они всегда должны прислушиваться к мнениям таких уважаемых людей, как господин Рыбчинский, но это просто одно из мнений, и оно не определяет политический контекст до конца.

Что касается войны культур — это открытый вопрос. Здесь действительно надо понимать, что россия умеет использовать свою культуру, как оружие. Если ты не умеешь этому сопротивляться, тогда будешь проигрывать.

— Здесь для меня нюанс, потому что когда читаешь это сообщение о том, что в консерватории решили оставить имя Чайковского в своем титуле, может возникнуть такая идея: сейчас они действуют так же, как действует определенным образом рф, то есть используют контекст (а иногда ложный контекст), или созданный заново контекст для того, чтобы сыграть себе на пользу. Но мне кажется, это очень тонкая ситуация, надо уметь ее использовать и, пожалуй, во время войны точно этого не стоит делать.

— Так вы деликатно это назвали эту всю историю. Я не знаю, это пиар-ход или не пиар-ход, на самом деле нужно разбираться в их мотивации. Но это заявление о том, что он украинский композитор, и просто нужно это доказывать, за это воевать — это реально смешно. Это говорит о том, что люди просто не понимают, как работает глобальная культурная политика, просто не понимают. Есть персоны, относительно которых нужно сражаться за апроприацию, и у нас есть супероснования (Малевич, по Чехову можно, по Гоголю), но тоже в каких-нибудь разумных пределах, если мы говорим о Чехове. А есть такие, как Чайковский, где все определенно и понятно, и это выглядит даже несерьезно.

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