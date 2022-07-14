Удар по Виннице был нанесен ракетами Калибр с подлодки в Черном море
В Командовании Воздушных сил рассказали подробности об ударе по Виннице (Фото:ГСЧС)
Удар по Виннице наносился крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки в акватории Черного моря.
Об этом сообщил пресс-секретарь Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в видеообращении, опубликованном в Telegram.
«14 июля около 11 часов российские оккупационные войска из акватории Черного моря нанесли удар крылатыми ракетами Калибр с подводной лодки по центру Винницы», — сказал Игнат.
По его словам, две вражеские ракеты были уничтожены в воздухе силами зенитно-ракетных подразделений ВС ВСУ.
Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.
Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.
По последним данным, жертвами удара по Виннице стали 20 человек, в том числе трое детей.
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