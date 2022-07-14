«У меня крестница такого возраста»: украинский военный не смог сдержать эмоций от увиденного в Виннице — видео 14 июля, 15:46 В результате теракта РФ погибли около 20 человек, в том числе трое детей (Фото:Коллаж НВ)

Несмотря на многочисленные военные преступления ВС РФ, украинцы ужаснулись жестокости кремлевского режима после теракта в Виннице, жертвами которого стали мирные жители, в том числе дети.

Один из украинских военнослужащих, оказавшихся на месте российских ракетных ударов, записал видео, в котором рассказал об увиденном кошмаре.

«Только что снесло ветром… носилки… там вообще ребенок по частям…», — рассказал он, еле сдерживая свои эмоции, добавив в комментарии, что погибшая девочка была одного возраста с его крестницей.

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По последним данным, жертвами ракетного обстрела центра Винницы 14 июля стали, по меньшей мере, 20 человек, среди которых трое детей, еще около 100 получили ранения.

Целью россиян стали объекты городской инфраструктуры, в том числе медицинский центр и Дом офицеров, где сегодня должен был состояться концерт украинской певицы Roxolana.

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