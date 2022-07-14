Количество жертв ракетного удара по Виннице возросло до 20, 15 человек считаются пропавшими без вести

14 июля, 14:17
20 человек стали жертвами ракетного удара по Виннице (Фото:Офис генпрокурора)

20 человек стали жертвами ракетного удара по Виннице (Фото:Офис генпрокурора)

Количество жертв ракетного удара российских оккупантов по Виннице возросло до 20. Еще 15 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«По состоянию на 14:00 на специализированную линию полиции поступило 15 сообщений о без вести пропавших граждан, находившихся в районе попадания вражеских ракет. Сейчас они на связь не выходят. К сожалению, количество погибших возросло до 20. Трое из них — это дети», — написал он.

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Днем в четверг, 14 июля, Россия нанесла серию ракетных ударов по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города.

Российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также расположенные неподалеку жилые дома.

На месте прилетов возник пожар, огонь перекинулся и на автостоянку, где загорелись около 50 автомобилей.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Винница Ракеты Ракетные удары Война России против Украины

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