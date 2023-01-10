«Крот» в Кабмине и подготовка покушения на Резникова и Буданова. СБУ с 24 февраля разоблачила более 600 российских агентов

10 января, 18:11
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Учения СБУ (Фото:ssu.gov.ua)

Учения СБУ (Фото:ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины с начала полномасштабного вторжения России разоблачила более 600 агентов и шпионов страны-агрессора, которые вели разведывательную и подрывную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ во вторник, 10 января.

В августе СБУ задержала ДРГ российской военной разведки, которая готовила убийство министра обороны Алексея Резникова, руководителя ГУР Кирилла Буданова и известного украинского активиста.

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В июне спецслужба нейтрализовала агентурную сеть страны-террориста в Киеве, в которую в том числе входили сотрудника Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины. Они передавали россиянам сведения об обустройстве госграницы и личные данные правоохранителей.

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В апреле СБУ разоблачила главу окружной прокуратуры Николаевской области, который после начала полномасштабного вторжения предложил оккупантам свою помощь и передавал российским спецслужбам данные о результатах обстрелов, пароли на блокпостах и информацию о военнопленных россиянах.

Также в сентябре в Хмельницком был задержан россиянин, который приехал в Украину в январе 2022 года под видом «посещения родственников» и должен был создать агентурную сеть для сбора разведданных и диверсий в западных областях Украины.

В СБУ добавили, что с 24 февраля расследует более 1,5 тыс. уголовных дел по факту госизмены и шпионства, из них 340 передали в суд.

https://www.youtube.com/embed/jNp9QCbV66E
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Российская агрессия Служба безопасности Украины (СБУ) Шпион Агент Шпионы Российская агентура Война России против Украины

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