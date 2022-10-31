Готовил убийства Резникова и Буданова: в Киеве будут судить российского агента 31 октября, 16:42 В Киеве будут судить российского агента (Фото:t.me/pgo_gov_ru)

Офис генпрокурора сообщил, что агента российских спецслужб будут судить за организацию заказных убийств в Украине.

"После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он находился на территории России. Там его завербовали представители Главного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ», – говорится в сообщении Офиса генпрокурора в Telegram.

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По данным ведомства, приблизительно в мае 2022 года мужчина получил от российских кураторов задачу осуществить подготовку к совершению заказного убийства гражданина Украины — руководителя одного из подразделений, воюющего с агрессором.

"Для этого он привлек исполнителя — киевлянина, который должен был выполнить заказ, в который входила слежка за объектом и его дальнейшая ликвидация с применением огнестрельного оружия", - сказано в сообщении.

В Офисе заявили, что убийство руководителя боевого подразделения должно было стать «тестовым» заданием перед выполнением других заказных убийств политических и публичных лиц нашего государства – министра обороны Украины, руководителя ГУР МО Украины, одного из руководителей Национального корпуса – в прошлом командира разведроты полка украинского военного подразделения Азов, советника одного из министров и других.

За убийство каждого из них российские кураторы обещали вознаграждение в размере от 100 тыс. долларов США.

В августе этого года по результатам многоэтапной спецоперации организатор был задержан на территории Волынской области. В настоящее время он находится под стражей.

Обвинительный акт по фактам государственной измены, подготовки к совершению умышленного заказного убийства, участия в непредвиденных законом вооруженных формированиях и террористической организации направлены в Печерский районный суд Киева (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 260 и ч. 1 ст. 258− 3 УК Украины).