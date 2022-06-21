СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Кабмине и Торгово-промышленной палате

21 июня, 10:32
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В Кабмине и Торгово-промышленной палате СБУ разоблачила предателей (Фото:СБУ/facebook.com)

В Кабмине и Торгово-промышленной палате СБУ разоблачила предателей (Фото:СБУ/facebook.com)

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили чиновники Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины и которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Чтобы обезвредить агентурную сеть, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.

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Эти чиновники передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.

Российские кураторы платили предателям за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.

Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Кабинет министров Украины Торгово-промышленная палата Украины Война России против Украины

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