СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ в Кабмине и Торгово-промышленной палате 21 июня, 10:32 Цей матеріал також доступний українською В Кабмине и Торгово-промышленной палате СБУ разоблачила предателей (Фото:СБУ/facebook.com)

СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ, в которую входили чиновники Кабинета министров и Торгово-промышленной палаты Украины и которая вела разведывательно-подрывную деятельность в органах власти.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в своем Telegram-канале.

Чтобы обезвредить агентурную сеть, контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой в Киеве был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций ТПП.



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Эти чиновники передавали вражеской стороне разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей.



Российские кураторы платили предателям за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за задание. Суммы зависели от уровня секретности и значимости собранных данных.



Следователи СБУ сообщили обоим злоумышленникам о подозрении в совершении преступления по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.



Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.



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