Разоблачили хитростью: руководитель окружной прокуратуры Николаевской области работал на РФ — СБУ 5 апреля, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Чтобы запутать след, коллаборант использовал посредника (Фото:СБУ)

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя окружной прокуратуры Николаевской области, сотрудничавшего с российскими оккупантами.

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Ему инкриминируют ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы.

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Как рассказали в СБУ, чтобы отвести от себя след правоохранителей, злоумышленник использовал посредника.

Согласно имеющимся данным, он передавал представителям силовых структур РФ информацию:

об оперативной обстановке в регионе,

о погибших военных и гражданских,

о пленных и местах их содержания,

о результатах обстрелов ВС РФ Николаева, а также суточные пароли на блокпостах области и т. п.

Чтобы разоблачить предателя сотрудники украинской спецслужбы пошли на хитрость.

Через подставное лицо ему были переданы фейковые списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней они уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым велась слежка.

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