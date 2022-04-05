Разоблачили хитростью: руководитель окружной прокуратуры Николаевской области работал на РФ — СБУ
Чтобы запутать след, коллаборант использовал посредника (Фото:СБУ)
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителя окружной прокуратуры Николаевской области, сотрудничавшего с российскими оккупантами.
Война России против Украины — главные события 5 апреля
Ему инкриминируют ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Коллаборанту грозит до 15 лет лишения свободы.
Как рассказали в СБУ, чтобы отвести от себя след правоохранителей, злоумышленник использовал посредника.
Согласно имеющимся данным, он передавал представителям силовых структур РФ информацию:
- об оперативной обстановке в регионе,
- о погибших военных и гражданских,
- о пленных и местах их содержания,
- о результатах обстрелов ВС РФ Николаева, а также суточные пароли на блокпостах области
и т. п.
Чтобы разоблачить предателя сотрудники украинской спецслужбы пошли на хитрость.
Через подставное лицо ему были переданы фейковые списки погибших военнослужащих ВСУ, а через несколько дней они уже были зафиксированы у представителя РФ, за которым велась слежка.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.