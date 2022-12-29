Личного информатор Гиркина приговорили к 10 годам тюрьмы 29 декабря, 11:51 Злоумышленник собирал разведданные об украинских войсках в районе Славянска (Фото:СБУ)

Украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы пособника российских оккупантов, собиравшего разведданные о подразделениях Сил обороны в Донецкой области.

Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что осужденный был личным информатором российского военного преступника, бывшего главы прокремлевской террористической организации «ДНР» Игоря Гиркина.

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«Именно по его поручению вражеский приспешник пытался обнаружить места дислокации и маршруты перемещения украинских войск в районе Славянска. Также передавал врагу локацию местных госучреждений и объектов критической инфраструктуры», — рассказали в украинской спецслужбе.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Решением суда злоумышленник был признан виновным по ч. 3 ст. 114−2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.