Дела Медведчука вывели Украину на агентурные сети РФ и «крота» в Кабинете министров — СБУ

22 сентября, 20:18
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Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Виктор Медведчук (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

И.о. главы СБУ Василий Малюк прокомментировал выдачу России подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука и агентурные сети, которые правоохранители разоблачили, расследуя его дела.

Во время брифинга в четверг, 22 сентября, Малюк напомнил об уголовных производствах в отношении Медведчука и отметил, что, работая по политику и его окружению, удалось задокументировать и другие дела.

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Инфографика: НВ

Он упомянул агентурную сеть так называемого Профессора, которая работала в Одесской и Ивано-Франковской областях, собирала информацию и передавала спецслужбам страны-террориста. Также в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях функционировала агентурная сеть, которая, кроме сбора данных, готовилась к созданию квазиреспублик. По словам Малюка, отдельные участники этих сетей уже привлечены к ответственности и отбывают сроки.

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«Также стоит вспомнить такой интересный, не побоюсь этого слова, трофей: „крот“ в правительстве… Глава одного из отделов, который передавал [врагу] большое количество информации, в том числе с ограниченным доступом. Он уже получил 12 лет лишения свободы», — добавил и.о. руководителя СБУ.

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В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.

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Командиры с Азовстали Денис Прокопенко, Сергей Волынский, Святослав Паламар, Денис Шлега и Олег Хоменко в Турции (Фото:Press service of the Interior Ministry of Ukraine/Handout via REUTERS) 211-й день войны — главное. Освобождение защитников Азовстали, конфликт Путина с военным командованием, призыв миллиона резервистов в РФ

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене кума Путина Виктора Медведчука.

Сотрудники СБУ задержали политика 12 апреля, когда он, по данным правоохранителей, пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму. Тогдашний глава СБУ Иван Баканов заявил, что политику помогала ФСБ страны-агрессора. 14 сентября суд продлил срок содержания Медведчука под стражей на 60 дней.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Медведчук прошел все следственные действия, предусмотренные законодательством, и Украина получила от него все необходимое для установления правды. В СБУ уточнили, что проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в законодательстве и согласию Медведчука.

https://www.youtube.com/embed/qmQC7J-0BKs
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Служба безопасности Украины (СБУ) Уголовное дело ФСБ Виктор Медведчук ФСБ России Государственная измена Обмен пленными Российская агентура Война России против Украины

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