«Вполне реальная возможность». В США считают, что Украина может освободить Крым, если сохранит темпы по деоккупации — The Telegraph 6 октября, 10:25 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Если Украина сохранит нынешние темпы деоккупации своих территорий и сможет освободить Херсон, есть возможность отвоевать захваченный российскими оккупантами Крым, сообщает The Telegraph со ссылкой на американского высокопоставленного военного.



По его мнению, сейчас освобождение оккупированного РФ в 2014 году Крыма — «вполне реальная возможность». Военный США сказал газете, что возвращение полуострова «больше нельзя списывать со счетов», учитывая крах российской армии на фронтах в войне против Украины.

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По его словам, у страны-агрессора больше нет возможности или «силы воли» защищать ключевые позиции, поэтому если украинские военные отобьют Херсон, то существует «вполне реальная вероятность», что они в конце концов смогут деоккупировать Крым.

Ранее бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что до конца этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля, а в следующем году будут в Крыму.

Руководитель украинской разведки Кирилл Буданов считает, что военные ВСУ вернутся в оккупированный Крым «до конца весны, возможно, чуть раньше».

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении 4 октября говорил, что ВСУ быстро и мощно продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. 5 октября он сообщил о еще трех деоккупированных населенных пунктах в Херсонской области.

