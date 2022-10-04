«Быстрое и мощное продвижение». Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте

4 октября, 22:45
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинская армия осуществляет на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковский, Луганской и Донецкой областях.

«Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он.

Видео дня

Президент напомнил, что только в Херсонской области было освобождено от оккупантов:

  • Любимовку;
  • Крещеновку;
  • Золотую Балку;
  • Беляевку;
  • Украинку;
  • Большую и Малую Александровки;
  • Давыдов Брод.

«И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — отметил он.

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Министерство обороны страны-террориста России признало, что отступило на 30 км на севере Херсонской области.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.

https://www.youtube.com/embed/UBoeBX3rm5g
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Фронт Владимир Зеленский Контрнаступление

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