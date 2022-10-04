«Быстрое и мощное продвижение». Зеленский рассказал об успехах ВСУ на фронте
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Украинская армия осуществляет на юге страны быстрое и мощное продвижение, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения президент рассказал, что ВСУ успешно продвигаются в Херсонской, Харьковский, Луганской и Донецкой областях.
«Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю», — сказал он.
Президент напомнил, что только в Херсонской области было освобождено от оккупантов:
- Любимовку;
- Крещеновку;
- Золотую Балку;
- Беляевку;
- Украинку;
- Большую и Малую Александровки;
- Давыдов Брод.
«И это еще далеко не полный список. Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли», — отметил он.
Министерство обороны страны-террориста России признало, что отступило на 30 км на севере Херсонской области.
Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.