В 2023 будут в Крыму. К концу этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля — генерал Ходжес 28 сентября, 13:08 Украинские военные (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что к концу этого года ВСУ могут потеснить армию РФ к позициям 23 февраля, а в следующем — будут в Крыму.

«Я ожидаю, что мы увидим дальнейшее давление со стороны российских сил. Каждый день не увидишь оккупированный город, это просто невозможно, но я все же надеюсь, что к концу этого года украинские силы потеснят российские к позициям 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму» — сказал он в интервью LRT.

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По словам Ходжеса, он с большим доверием относится к Генеральному штабу ВСУ.

«Они были очень умны и проделали хорошую работу по планированию и подготовке. Я бы потерпел, пока они продолжают уничтожать российскую логистику», — сказал он.

Генерал заявил, что мобилизация в России показывает украинцам, что они побеждают и что Россия «действительно в отчаянии».

«Они видят, что у русских людей нет той воли, которая есть у украинцев. Мы знаем из истории, что война — это испытание воли. У украинских солдат явно больше силы воли, чем у русских. У украинского народа тоже, кажется, гораздо больше воли, чем у русских, в этой войне», — сказал он.