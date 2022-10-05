Зеленский назвал освобожденные за сутки населенные пункты в Херсонской области
Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)
Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 октября, рассказал, что за эти сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.
Глава государства заявил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в среду были утверждены планы, которые «точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов».
Зеленский поблагодарил личный состав оперативно-стратегической группировки войска Александрия, которая создала условия для успешного наступления, планировала и вела подготовку к контрнаступлению защитников Украины в Херсонской области.
Президент также поблагодарил бойцов Воздушных сил, которые за сутки сбили шесть российских дронов иранского производства.
«Благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы. Спасибо всем, кто помогает Украине и давит на Россию ради мира. Обязательно победим», — подчеркнул Зеленский.
Зеленский 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
В сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 октября сказано, что ВСУ продолжают добиваться «значительных успехов» в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях