Зеленский назвал освобожденные за сутки населенные пункты в Херсонской области

5 октября, 22:40
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в среду, 5 октября, рассказал, что за эти сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

Глава государства заявил, что во время заседания Ставки верховного главнокомандующего в среду были утверждены планы, которые «точно порадуют украинцев и огорчат оккупантов».

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Зеленский поблагодарил личный состав оперативно-стратегической группировки войска Александрия, которая создала условия для успешного наступления, планировала и вела подготовку к контрнаступлению защитников Украины в Херсонской области.

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid0SJhecBv6acC2Cv1TUGxzFYT9qS6ekUicQS4ZLxizKiorx7KzNZyobmNriEMHrfw5l

Президент также поблагодарил бойцов Воздушных сил, которые за сутки сбили шесть российских дронов иранского производства.

«Благодарю всех, кто воюет и работает ради нашей победы. Спасибо всем, кто помогает Украине и давит на Россию ради мира. Обязательно победим», — подчеркнул Зеленский.

https://www.youtube.com/embed/uu_8xk7F16w

Зеленский 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

В сводке американского Института изучения войны (ISW) по итогам 4 октября сказано, что ВСУ продолжают добиваться «значительных успехов» в Херсонской области, одновременно продолжая наступление в Харьковской и Луганской областях

Если сохраним темп, до конца ноября освободим Херсон – Иван Киричевский

https://www.youtube.com/embed/TviGvsnYYog
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Наступление Владимир Зеленский Контрнаступление Война России против Украины

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