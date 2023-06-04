«Вынесли все накопленные деньги». В Шебекино фиксируют случаи мародерства — видео 4 июня, 17:51 Кадр из видео жительницы города, которая показывает работу мародеров (Фото:Шепот Шебекино/Телеграмм)

В сети появились новые видео из города Шебекино Белгородской области РФ, где разворачивались боевые действия. На кадрах видны пустые улицы и деятельность мародеров.

Судя по кадрам, на улицах почти нет людей. Кроме того, были зафиксированы случаи мародерства.

На одном из видео, вероятно, местные жители ограбили магазин «Лариса».

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На видео видно, как двери в магазин взломаны, и, по словам автора видео, — это сделали «их люди».

Кроме магазинов, мародеры также зашли в квартиру одного из жителей, перевернули помещение и украли все накопленные деньги.

«Мародеры все перевернули, наверное, все украли. Вынесли все накопленные деньги. Как такое возможно в такое трудное время? Воровать у своих же», — говорит парень с видео.

В воскресенье, 4 июня, бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК) заявили, что с боями подходят к Шебекино.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал, что нынешние события в Шебекино можно рассматривать как будущее России и конец эпохи «путинской стабильности». Однако добавил, что Украина наблюдает за операцией РДК, но не имеет к этому непосредственного отношения.

1 июня бойцы РДК объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора. Бойцы призвали жителей Белгородской области оставаться в своих домах или пройти в укрытие.

В тот же день в городе горело здание общежития возле местной администрации. Губернатор Белгородской области Владислав Гладков подтвердил попадание в здание общежития, заявив, что Шебекино обстреляли снарядами Град. Он обвинил украинских военных.

