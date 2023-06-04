Бойцы РДК заявили, что с боями заходят в Белгородскую область, и призвали губернатора к переговорам 4 июня, 14:02 Бойцы РДК заявили, что заходят в Белгородскую область (Фото:https://t.me/russvolcorps)

В воскресенье, 4 июня, бойцы Русского добровольческого корпуса заявили, что с боями заходят в Белгородскую область.

Об этом сказано в сообщении РДК в Telegram.

«Снова на родной земле! Передовая штурмовая группа РДК и ЛСР заходит с боями в пригород Шебекино», — говорится в сообщении.

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Также добровольцы обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и заявили, что «в качестве жеста доброй воли» они «готовы отдать» ему пленных российских солдат «за возможность пообщаться» с ним лично, «обсудить текущую ситуацию в регионе и, главное, поговорить о его будущем и будущем России в целом».

«Поэтому приглашаем вас к диалогу в стенах храма в Новой Таволжанке», — сказано в сообщении.

1 июня бойцы Русского добровольческого корпуса объявили об очередном рейде в Белгородской области страны-агрессора.

22 мая Легион Свобода России заявил, что вместе с Русским добровольческим корпусом «полностью освободил» населенный пункт Козинка в Белгородской области РФ, прошел село Гора-Подол, а также зашел в населенный пункт Грайворон и приступил к его штурму.

Местные власти объявляли «режим контртеррористической операции», по словам губернатора, большая часть жителей Грайворонского округа выезжала.

Россияне утверждали, что якобы убили большинство диверсантов, а остальных «отбросили» на территорию Украины. Бойцы РДК и Легиона это опровергли.

В РДК и Легионе заявили, что в ходе рейда зашли на 42 км вглубь России и контролировали некоторые населенные пункты Белгородской области в течение суток. По их словам, они потеряли двух человек погибшими, еще десять получили ранения, уничтожили несколько десятков российских силовиков и около десяти единиц бронетехники, а также взяли трофеи.

Главное управление разведки Минобороны Украины назвало действия Легиона и РДК в Белгородской области РФ «созданием полосы безопасности» для защиты украинцев. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что рейд в российском регионе проводили по своей инициативе исключительно бойцы Легиона и РДК — граждане РФ.